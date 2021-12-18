Однако школьников таки можно заинтересовать математикой. Для этого нужно чаще давать задания из повседневной жизни и проводить игры.

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Как поощрить школьников изучать математику

Объясните, что все вокруг – математика

На самом деле математика очень сильно связана с реальной жизнью. В частности, благодаря математике рассчитывают зарплату, совершают покупки, оплачивают коммунальные услуги и тому подобное.

Поэтому изучая любую тему по программе, обязательно объясняйте, где именно можно использовать эти знания.

Знания в области математики нужны в повседневной жизни / Фото "Всеосвіта"

Задавайте домашние задания из повседневной жизни

Цель уроков математики – это не просто решать абстрактные примеры из учебника. Дети лучше запомнят информацию, если будут применять математические знания в повседневной жизни:

понимать принцип формирования счетов за коммунальные услуги,

сравнивать расходы и доходы;

рассчитывать сумму процента банковского кредита;

будут вычислять стоимость доставки любой покупки и тому подобное.

Теоретические знания обязательно должны иметь практический смысл. Например, как домашнее задание можно предложить:

переписать текущие показатели счетчиков за холодную и горячую воду или за газ;

узнать стоимость кубометра;

сравнить текущие показатели с платежками прошлого месяца;

рассчитать, сколько нужно оплатить соответствующие услуги на текущий период.

Кроме того, подростки, выполняя подобные задания, чувствуют себя более взрослыми и самостоятельными. В свою очередь самостоятельность – особый вид удовольствия, который повышает уровень заинтересованности математикой.

Применяйте математические интересности во время уроков

Интриги и интересные игры всегда мотивируют детей. Например, можно продемонстрировать школьникам математический фокус, а потом вместе разобраться, магия это или математика, и по какому принципу работает.

Пример математического фокуса: Попросите учеников загадать любое число и выполнить три действия несложных вычислений, после чего вы угадаете результат. Сначала ученикам нужно мысленно загадать число, затем умножить его на 2, после этого прибавить к результату 8. Сумму разделить на 2 и вычесть задуманное число.

В результате, какое бы число ни задумали ученики, в результате математических вычислений у всех получится одинаковый результат – 4.

Так можно формализовать принцип фокуса / Фото "Всеосвіта"

Также вашим ученикам непременно понравятся творческие задачи, для решения которых придется проявить смекалку и логическое мышление.

Многие ученики интересуются оригами. Однако мало, кто задумывается, что в основе этого искусства лежат математические закономерности. Предложите вместе составить интересную фигурку и проанализировать, как можно, например, формализовать процесс ее создания.

Оригами для понимания математики / Фото "Всеосвіта"

Практикуйте онлайн-игры по математике

Современные подростки обожают гаджеты и поэтому, как правило, с восторгом воспринимают большинство задач, которые нужно выполнить онлайн. К тому же ученики любого возраста любят играть в игры.

Задания онлайн позволяют не только осваивать математику в непринужденном игровом формате. Можно также использовать математические тесты, с помощью которых можно автоматически проверить уровень знаний учащихся.