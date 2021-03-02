Министерство образования и науки утвердило типовую образовательную программу для 5 – 9 классов в школах, по ней будут обучаться ученики с сентября 2022 года в рамках реформы "Новая украинская школа". И хотя многие эксперты возмущены возросшей нагрузкой на учеников, в МОН уверяют, что педагоги высоко оценили программу.

Руководитель Главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко отметил, что к разработке документа были привлечены ученые, методисты, международные эксперты, учителя и общественные организации.

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По его словам, МОН получило немало отзывов на представленную программу.

Хочу заметить, что образовательное сообщество в целом высоко оценило сбалансированные подходы к образовательным отраслям, расширенные возможности для самой школы выбирать время, необходимое для изучения тех или иных предметов или интегрированных курсов,

– отметил Кононенко.

Кроме того, чиновник отмечает, что не менее важной является реакция родителей. Они положительно относятся к появлению в школах таких предметов, как "Предпринимательство и финансовая грамотность", "Роботехника" и STEAM, которые обязательно станут интересными и полезными для современных учеников.

Что в МОН говорят о нагрузке учеников

Кононенко добавил, что этот вопрос волновал как учителей, так и родителей.

"И реформа "Новой украинской школы" много акцентирует на том, что школьников не следует перегружать. Поэтому разработчики программы сохранили нагрузку на прежнем уровне", – подчеркнул он.

Важно! По словам экспертов, недельная загруженность учеников по этой программе остается в пределах нормы. Но стоит отметить, что ученики 5 классов, которые начнут обучение с 2022 года, будут учиться 12 классов, а не 11. Поэтому, это означает, что нагрузка будет больше.

Юрий Кононенко отметил, что также вскоре начнутся курсы для учителей по новым предметам, указанным в программе.

Типовая образовательная программа для 5 – 9 классов

Сергей Шкарлет подписал приказ об утверждении типовой образовательной программы без изменений, несмотря на многочисленные замечания педагогов, директоров школ и общественных организаций.

По словам экспертов, эта образовательная программа увеличивает количество уроков, уменьшает количество часов на факультативы или курсы и уменьшает возможности педагогов гибко распределять предметы.

В соответствии с типовой образовательной программы, нагрузка учеников при 5-дневной учебной неделе составляет: