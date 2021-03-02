В МОН прокомментировали нагрузку учеников в типовой образовательной программе для 5 – 9 классов
Министерство образования и науки утвердило типовую образовательную программу для 5 – 9 классов в школах, по ней будут обучаться ученики с сентября 2022 года в рамках реформы "Новая украинская школа". И хотя многие эксперты возмущены возросшей нагрузкой на учеников, в МОН уверяют, что педагоги высоко оценили программу.
Источник:Министерство образования и науки
Руководитель Главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко отметил, что к разработке документа были привлечены ученые, методисты, международные эксперты, учителя и общественные организации.
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По его словам, МОН получило немало отзывов на представленную программу.
Хочу заметить, что образовательное сообщество в целом высоко оценило сбалансированные подходы к образовательным отраслям, расширенные возможности для самой школы выбирать время, необходимое для изучения тех или иных предметов или интегрированных курсов,
– отметил Кононенко.
Кроме того, чиновник отмечает, что не менее важной является реакция родителей. Они положительно относятся к появлению в школах таких предметов, как "Предпринимательство и финансовая грамотность", "Роботехника" и STEAM, которые обязательно станут интересными и полезными для современных учеников.
Что в МОН говорят о нагрузке учеников
Кононенко добавил, что этот вопрос волновал как учителей, так и родителей.
"И реформа "Новой украинской школы" много акцентирует на том, что школьников не следует перегружать. Поэтому разработчики программы сохранили нагрузку на прежнем уровне", – подчеркнул он.
Юрий Кононенко отметил, что также вскоре начнутся курсы для учителей по новым предметам, указанным в программе.
Типовая образовательная программа для 5 – 9 классов
Сергей Шкарлет подписал приказ об утверждении типовой образовательной программы без изменений, несмотря на многочисленные замечания педагогов, директоров школ и общественных организаций.
По словам экспертов, эта образовательная программа увеличивает количество уроков, уменьшает количество часов на факультативы или курсы и уменьшает возможности педагогов гибко распределять предметы.
В соответствии с типовой образовательной программы, нагрузка учеников при 5-дневной учебной неделе составляет:
- для учеников 5 класса – 28 часов в неделю;
- для учеников 6 класса – 31 час в неделю
- для учеников 7 класса – 32 часа в неделю;
- для учеников 8 класса – 33 часа в неделю;
- для учеников 9 класса – 33 часа в неделю.
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