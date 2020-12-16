Образовательный комитет парламента не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на назначение министром образования и науки. Однако решение будет принимать Верховная Рада 17 декабря.

Об этом сообщила секретарь комитета, народный депутат Наталья Пипа на своей странице в фейсбук.

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По ее словам, комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования и науки.

Комитет рекомендовал Верховной Раде завтра определиться, поэтому ответ о назначении Шкарлета мы получим завтра (17 декабря 2020) в зале парламента,

– отметила Пипа.

Депутат добавила, что из 11 человек образовательного комитета, которые голосовали, лишь 5 – поддержали кандидатуру временно исполняющего обязанности министра образования Шкралета.

Наталия Пипа впоследствии прокомментировала, почему она выступает против назначения Шкарлета министром образования. Так, депутат считает, что он не достоин быть главой МОН.

Последние полгода украинское образование находится под большой угрозой. С июня ее возглавляет человек, который уничтожает образование, а не улучшает его. Этот человек – Сергей Шкарлет,

– заявила депутат.

По ее словам, Шкарлет не хочет Новой украинской школы. "Он говорит то об образовании с 5 лет, то о необязательности ВНО для поступления. Его удовлетворяет старая система, и в его работах есть плагиат", – добавила она.

К слову, Верховная Рада в течение этой недели должна принять ряд кадровых вопросов. В частности, в повестку дня будет вынесено постановление о назначении Шкарлета министром образования, поэтому депутаты могут за это проголосовать.