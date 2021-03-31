Профильный комитет Рады по вопросам образования и науки предлагает отменить ГИА и для учеников 11 классов из-за ситуации с коронавирусом. В то же время ВНО будут проведены согласно календарному плану.

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам образования и науки поддержал решение отменить ГИА в форме ВНО для одиннадцатиклассников в 2021 году. Однако, окончательное решение будет принимать Верховная Рада.

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Член профильного комитета Рады Наталья Пипа отметила в фейсбуке, что ученики смогут пройти ГИА по желанию, ведь ВНО в этом году не отменяют.

Профильный образовательный комитет ВР рекомендует выпускников, которые не планируют поступать в вузы в этом году – освободить от обязательной ГИА в форме ВНО. Однако те ученики 11 класса, которые планируют поступать в вузы, будут сдавать ГИА в форме ВНО.

Пипа добавила, что для того, чтобы уменьшить количество участников ВНО по каждому предмету, тестирование не будет проводиться по предметам, на которые выпускники зарегистрировались только с целью прохождения ГИА.

Комитет поддержал, я воздержалась... Все понимают риски коронавируса. Но в прошлом году проведение ВНО не обострило эпидемиологической ситуации. При хорошей организации безопасного процесса и соблюдении правил – риск минимальный,

– заверила депутат.

К слову, ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказывал, что законодательством определена норма об обязательном прохождении ГИА для учеников 11 класса в форме ВНО.

"То есть приказом МОН вопрос о ГИА для учеников 11 класса решить невозможно. Это может быть исключительно принятый соответствующий закон", – заявил министр.

Что известно об отмене ГИА для 4 и 9 классов

Минобразования освободило от прохождения ГИА учеников 4 и 9 классов в 2021 году. Шкарлет объяснил, что это сделали для того, чтобы поставить учеников в равные условия. Ведь из-за коронавируса не все школьники могут полноценно учиться и посещать школу.

Речь идет о тех детях, которые учатся в красных зонах, и не имеют возможности учиться в полноформатном режиме,

– заверил Шкарлет.

Добавим, что несмотря на отмену ГИА, ВНО в 2021 году не будут отменять. Поскольку, по словам министра образования, прошлогодняя практика показала, что МОН может обеспечить его проведение в безопасных условиях даже во время карантина.