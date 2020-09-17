Образовательный комитет поддержал законопроект, который предложила депутат от фракции "Голос" Инна Совсун. Он предусматривает запрет плагиаторам занимать должности руководителей учебных заведений или становиться министрами.

Теперь за это решение должна проголосовать Верховная Рада, рассказала Инна Совсун на своей странице в фейсбуке.

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По ее словам, этот законопроект важен, ведь плагиат – признак отсутствия этических принципов, которые являются ключевыми для людей, собирающихся управлять страной, а также тех, кто в учебных заведениях должен отвечать за борьбу с нарушениями академической добропорядочности.

Образовательный комитет поддержал мой законопроект, которым я предлагаю запретить занимать руководящие должности плагиаторам. Надеюсь, в зале его также поддержат, и научная степень наконец перестанет быть могущественным аксессуаром власть имущих", – написала она.

К слову, плагиатором называют и врио министра образования и науки Сергея Шкарлета. Так, по словам бывшего министра Анны Новосад, во многих его монографиях удалось обнаружить плагиат – копируемые и добавленные куски из чужих научных работ. Это подтвердил и этический комитет.

Интересно то, что 15 сентября МОН изменило состав аттестационной комиссии, которая присуждает научные степени. В частности, убрали нескольких ученых, благодаря которым, по словам ученого Антона Сененко, "удалось закрыть кучу идиотских спецсоветов, позаворачивать сфальсифицированные и неадекватные диссертации и тому подобное".