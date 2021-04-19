МОН сейчас прорабатывает все обращения от профтехов, колледжей и вузов, которые хотят использовать функционал электронных дневников и журналов. Сейчас эти заведения получили соответствующие консультации.

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Сейчас к системе E-journal присоединились почти 300 учебных заведений, в том числе 270 школ.

Ряд учреждений образования уже подключены и начали работу в системе E-journal, в частности:

Экономико-правовой профессиональный колледж Запорожского национального университета;

Фастовский центр профессионально-технического образования;

Белоцерковский колледж сервиса и дизайна;

Лебединский профессиональный медицинский колледж имени профессора М. И. Ситенко;

Профессиональный колледж транспорта и компьютерных технологий НУ "Черниговская политехника".

Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что запуск электронных журналов и дневников – это весомый шаг на пути становления мощной системы национальных е-сервисов. Они призваны минимизировать коррупционные риски при выставлении оценок.

В системе уже регистрируются не только школы, но и заведения – профтехи, колледжи и вузы. В 2021 году мы планируем дальнейшее развитие и расширение функциональных возможностей е-журналов и дневников, в частности речь идет об адаптации портала к мобильным телефонам и учете посещений занятий учащимися,

– заявил Шкарлет.

Отметим, что больше всего школ, которые пользуются е-журналами и е-дневниками, расположены в Сумской (37 учреждений), Киевской (26), Днепропетровской (19), Черкасской (18) и Ровненской (17) областях.

Эти заведения уже начали активную работу в системе и создали журналы. Кроме того, сейчас служба поддержки обработала 1 112 писем, запросов и обращений о предоставлении доступа к электронному функционалу.

Как учебные заведения подключают к е-журналам

Алгоритм подключения учебных заведений к E-Journal происходит в четыре шага:

Шаг 1. Учреждение образования направляет на электронный адрес Института образовательной аналитики (ejournal@iea.gov.ua) запрос о подключении с обязательным указанием следующей информации:

город/ОТО;

название учебного заведения с обозначением его ID в системе ГИСО;

ЕГРПОУ учреждения образования;

ФИО ответственного лица (администратора);

электронный адрес ответственного лица (администратора);

телефон ответственного лица (администратора).

Шаг 2. Институт образовательной аналитики рассматривает обращения, создает в E-Journal администратора данного заведения образования с соответствующими правами доступа.

Шаг 3. Система E-Journal автоматически генерирует права доступа и отправляет запрос на указанный электронный адрес администратора заведения.

Шаг 4. Ответственное лицо, получив права доступа, авторизуется в системе и начинает работу.

Е-журналы в школах

Сервис е-журналов, по данным МОН, довольно прост в использовании и имеет дружественный интерфейс, через который организован доступ к разным страницам, в частности:

данные об учениках;

расписание уроков;

списки посещения;

домашние задания.

Эта информация будет вноситься учителями, но родители и ученики с помощью логина и пароля смогут получить к ней доступ. Там родители будут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровень его успеваемости, комментарии и советы учителей, а ученики – будут получать задания и тому подобное.