МОН сейчас прорабатывает все обращения от профтехов, колледжей и вузов, которые хотят использовать функционал электронных дневников и журналов. Сейчас эти заведения получили соответствующие консультации.
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Сейчас к системе E-journal присоединились почти 300 учебных заведений, в том числе 270 школ.
Ряд учреждений образования уже подключены и начали работу в системе E-journal, в частности:
- Экономико-правовой профессиональный колледж Запорожского национального университета;
- Фастовский центр профессионально-технического образования;
- Белоцерковский колледж сервиса и дизайна;
- Лебединский профессиональный медицинский колледж имени профессора М. И. Ситенко;
- Профессиональный колледж транспорта и компьютерных технологий НУ "Черниговская политехника".
Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что запуск электронных журналов и дневников – это весомый шаг на пути становления мощной системы национальных е-сервисов. Они призваны минимизировать коррупционные риски при выставлении оценок.
В системе уже регистрируются не только школы, но и заведения – профтехи, колледжи и вузы. В 2021 году мы планируем дальнейшее развитие и расширение функциональных возможностей е-журналов и дневников, в частности речь идет об адаптации портала к мобильным телефонам и учете посещений занятий учащимися,
– заявил Шкарлет.
Отметим, что больше всего школ, которые пользуются е-журналами и е-дневниками, расположены в Сумской (37 учреждений), Киевской (26), Днепропетровской (19), Черкасской (18) и Ровненской (17) областях.
Эти заведения уже начали активную работу в системе и создали журналы. Кроме того, сейчас служба поддержки обработала 1 112 писем, запросов и обращений о предоставлении доступа к электронному функционалу.
Как учебные заведения подключают к е-журналам
Алгоритм подключения учебных заведений к E-Journal происходит в четыре шага:
Шаг 1. Учреждение образования направляет на электронный адрес Института образовательной аналитики (ejournal@iea.gov.ua) запрос о подключении с обязательным указанием следующей информации:
-
город/ОТО;
-
название учебного заведения с обозначением его ID в системе ГИСО;
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ЕГРПОУ учреждения образования;
-
ФИО ответственного лица (администратора);
-
электронный адрес ответственного лица (администратора);
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телефон ответственного лица (администратора).
Шаг 2. Институт образовательной аналитики рассматривает обращения, создает в E-Journal администратора данного заведения образования с соответствующими правами доступа.
Шаг 3. Система E-Journal автоматически генерирует права доступа и отправляет запрос на указанный электронный адрес администратора заведения.
Шаг 4. Ответственное лицо, получив права доступа, авторизуется в системе и начинает работу.
Е-журналы в школах
Сервис е-журналов, по данным МОН, довольно прост в использовании и имеет дружественный интерфейс, через который организован доступ к разным страницам, в частности:
- данные об учениках;
- расписание уроков;
- списки посещения;
- домашние задания.
Эта информация будет вноситься учителями, но родители и ученики с помощью логина и пароля смогут получить к ней доступ. Там родители будут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровень его успеваемости, комментарии и советы учителей, а ученики – будут получать задания и тому подобное.