Все абитуриенты, которые подавали заявления в колледжи для вступления после 9 класса, проходили собеседования, творческие конкурсы и проходили по квотам-1 и квотам-2.

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Рейтинговые списки формируются с указанием рекомендаций к зачислению на основе конкурсного балла с уведомлением о получении или неполучении поступающими права на обучение по государственному или региональному заказу.

Колледжи должны изменить статусы заявлений абитуриентов в Единой государственной электронной базе по вопросам образования из статуса "Допущено к конкурсу" на статус "Рекомендовано на бюджет".

Поступающие, которые получили рекомендации к зачислению, должны подать лично оригиналы документов в приемную комиссию учреждения не позднее 29 июля (12:00).

Зачисление поступающих на бюджет состоится 31 июля. Зачисление поступающих на контракт состоится не позднее 3 августа, дополнительное зачисление – не позднее 31 августа.

Перевод на вакантные места государственного заказа лиц, зачисленных на контракт, будет осуществлять не позднее 9 августа 2021 года.

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К слову, в Украине завершился период, в течение которого абитуриенты должны были подать заявления на поступление в вузы.

Так, в первую тройку по количеству поданных заявлений попали: Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Львовский национальный университет им. И. Франко и Киевский политехнический институт им. И. Сикорского.

В то же время пятерка самых популярных специальностей в 2021 году: филология, право, компьютерные науки, менеджмент, среднее образование.