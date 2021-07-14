Для чего поступающие в колледж должны сдавать вступительные экзамены? Вступительные испытания нужны для того, чтобы оценить подготовленность поступающего к обучению в колледже (то есть его знания и навыки).

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По результатам этих вступительных экзаменов, творческих конкурсов и собеседований будет проходить конкурсный отбор, согласно которому абитуриентов будут рекомендовать к зачислению.

Уже 14 июля начали проводить вступительные испытания для поступления в колледжи. Вступительные экзамены, творческие конкурсы и собеседования будут длиться до 24 июля. Их пересдача невозможна.

Конкурсный отбор поступающих в колледж

Во время конкурсного отбора в учреждения профессионального образования поступающих после 9 класса будут зачислять за результаты вступительных экзаменов по:

украинскому языку (первый предмет),

другому предмету (колледж может предусмотреть право поступающего на выбор по двум предметам),

или творческому конкурсу (второй предмет) в некоторых случаях.

Добавим, что творческие конкурсы могут проводиться не более чем в два тура, каждый из которых будет оцениваться отдельно.

Кого не примут на обучение в колледж

В колледж не смогут поступить абитуриенты, которых не допустят к конкурсному отбору. Речь идет о:

поступающих, которые без уважительных причин (признанных таковыми по решению приемной комиссии) не явились на вступительные испытания в определенное время.

поступающих, знание которых было оценено баллами ниже установленного минимального значения.

поступающих, которые забрали документы после даты окончания приема документов.

Официальное объявление результатов творческих конкурсов на бюджет, а также оценки отдельных туров творческих конкурсов будет размещено на официальных сайтах учреждений образования и внесено в единую базу на следующий день.

Когда станет известно, кто поступил в колледж? Рейтинговые списки поступающих будут сформированы на основе конкурсного балла детей. Их обнародуют до 27 июля (до 12:00).

Решением приемной комиссии результаты вступительного экзамена по конкурсному предмету могут быть зачислены по заявлению поступающего для участия в конкурсном отборе на другое конкурсное предложение в этом учебном заведении.

Поступающие, которых зачислят в колледж, должны подать оригиналы документов до 29 июля (до 12:00). Окончательное зачисление состоится до 31 августа (18:00).



Вступление в колледжи в 2021 году / Инфографика 24 канала

Добавим, что для абитуриентов, поступающих после 9 класса, 13 июля завершился прием заявлений. А дополнительный прием документов для обучения на контракте определяется в колледжах при условии дополнительного зачисления до 31 августа.