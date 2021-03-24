В 2020 – 2021 учебном году количество поступающих в колледжи и вузы США резко снизилась. Все из-за высокой стоимости обучения и финансовые трудности, вызванные пандемией COVID-19.

Однако, тенденция уменьшения количества поступающих присуща не всем учебным заведениям США. Например, колледж Eastern Gateway в штате Огайо с начала пандемии наоборот получил больше заявлений от абитуриентов, чем обычно.

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Почему колледж получил больше заявлений

Основными причинами повышения популярности колледжа Eastern Gateway стали низкая стоимость обучения и качественная образовательная программа изучения финансовой грамоты.

Успех колледжа заключается в недавно открытом Центре развития карьеры, в котором студенты всех направлений имеют возможность бесплатно оценить свои карьерные перспективы, составить профессиональное резюме и получить навыки прохождения собеседования.

20 марта 2021 года колледж получил американскую награду Compass, которая присваивается образовательным и культурным учреждениям за высокий уровень трудоустройства студентов и развитие финансовой грамотности населения.

Популярные направления

Колледж предлагает студентам множество актуальных и интересных образовательных направлений, в частности поступающие могут учиться бизнес-деятельности, уголовному праву и инновационным технологиям.

В колледже у студентов есть множество возможностей начать стартап и открыть собственное дело еще во время учебы,

– отмечает директор учебного заведения Майкл Геогеан.

По мнению руководителя колледжа, все учебные заведения Соединенных Штатов должны снизить стоимость образовательных услуг и ввести курсы финансовой грамотности для студентов. Таким образом, поступающие смогут легче справляться с кредитами за обучение и получат беспрепятственный доступ к качественному образованию.