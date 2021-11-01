Глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире одного из телеканалов заявил, на сегодняшний день движущей силой заболеваемости являются дети и подростки из-за штамма "Дельта".

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По его словам, снижение роста заболеваемости в школах из-за ограничения общения позволит снизить распространение эпидемии в Киеве. Ведь в столице более 900 тысяч учеников и учителей.

Когда ученики могут вернуться в школы

На этой неделе будем наблюдать за показателями, а дальше уже будут принимать решение о возможном переходе на обычное очное обучение,

– отметил Олег Рубан.

Он подчеркнул, что решение по школам будет принимать городская комиссия ТЭБ и ЧС после получения показателей.

"Теоретически можно это предложить (возвращение школ к очному обучению), когда будут показатели стабилизироваться или снижаться, но сегодня таких показателей нет", – добавил Рубан.

Отметим, что с 1 ноября в Киеве все школы перевели на дистанционное обучение. Причем младшие классы тоже – на онлайн-обучении сейчас ученики с 1 по 11 классы. В городе установили красную зону.

Коронавирус в Киеве! В столице обнаружили за минувшие сутки, 31 октября, 495 больных коронавирусом. 39 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве подтвержденных случаев COVID-19 – 259 тысяч, из них более 6 тысяч летальных исходов.

К слову, заболеваемость коронавирусом растет, поэтому все больше областей усиливают карантинные ограничения. В Украине 15 регионов в красной зоне. Как там работают школы и садики – читайте в статье.