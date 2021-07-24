Денежный интеллект – это целый комплекс знаний, который позволяет разумно зарабатывать, хранить и управлять финансами. Человек с развитым уровнем финансовой грамоты понимает природу денег и может найти способ их заработать при любых обстоятельствах.

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В чем проблема

В современном мире взрослые часто избегают разговоров с детьми о финансах, а на прямые вопросы малышей на эту тему или отмалчиваются, или рассказывают очень поверхностно. Однако дети активно познают мир, поэтому деньги для них – так же интересно, как и все остальное.

Когда родители накладывают табу на тему финансов, это может вызвать беспокойство у детей. Они начинают фантазировать и преувеличивать, из-за чего впоследствии дети легче поддаются страхам и испытывают определенные комплексы.

Не избегайте вопросов

Если ребенок сам проявил интерес относительно того или иного финансового понятия, то это лучший момент, чтобы развить его денежный интеллект, выработать здоровое финансовое поведение и дисциплину – и не только ребенку, но и родителям.

Начинать обсуждать тему денег с детьми стоит еще с 4 – 5-летнего возраста. Малыши сегодня взрослеют гораздо быстрее и рано начинают интересоваться серьезными вопросами, поэтому взрослым следует только поощрять этот интерес.

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Практика, не только теория

Полезной привычкой для родителей является внедрение выплат карманных денег. Для малышей младшего возраста можно начать даже с символических 1 – 2 гривен. Именно систематичность выплат будет формировать у ребенка финансовую дисциплину. Финансовые привычки ничем не отличаются от той же привычки чистить зубы – логической и необходимой.

Тематические игры

Замечательной традицией является совместное времяпрепровождение за тематическими настольными играми. Сейчас есть масса финансовых геймифицированных инструментов, которые доступны в интернете, в частности "Монополия" или "Cashflow". Дети не должны привыкать к тому, что они могут получить все желаемое, манипулируя родителями.

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Родителям стоит понимать не только саму важность развития финансового интеллекта детей, но и своего собственного. Чтобы воспитать малыша финансово успешным, следует стать для него образцом во всех денежных вопросах.