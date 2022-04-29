Пока ни о каком очном обучении на Харьковщине не говорится, учебный год планируют завершить в формате онлайн.

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В Харькове обсудили учебный процесс

28 апреля городской глава Харькова Игорь Терехов провел совещание по вопросам организации окончания учебного года, вступительной кампании и подготовки к следующему учебному году. Пока все занятия продолжают проводить дистанционно.

Кроме того, как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, уроки начинаются не в 9:00, а в 10:00, чтобы детям, которые находятся за границей, было комфортно начинать обучение, несмотря на разницу во времени.

По словам Деменко, уроки сейчас ориентированы на оказание психологической поддержки. В то же время, для маленьких детей пытаются проводить также развлекательные мероприятия.

Если ребенок усвоил 50% материала – имеет право переходить в следующий класс. Для нас главное, чтобы дети были в безопасности и здоровы, а остальному мы научим,

– подчеркнула она.

Отметим, что по состоянию на 28 апреля 2022 года в Харькове осталось 48% школьников и 35% дошкольников.

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