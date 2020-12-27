Когда ученики и студенты вернутся к учебе после каникул: ответ Шкарлета
В Минобразования рассказали, когда школьники и студенты смогут вернуться к учебе после зимних каникул. По словам главы МОН Сергея Шкарлета, учебные заведения будут принимать в этом автономные решения.
Решение относительно каникул школы будут принимать автономно
Поскольку в течение 8 – 24 января в Украине продлится локдаун, в Министерстве образования и науки Украины рекомендовали учебным заведениям или продлить каникулы, или перейти на дистанционное обучение. Об этом Шкарлет сообщил в интервью "Украинскому радио".
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В рамках закона Украины о полном общем среднем образовании есть 30 дней каникул. Большая часть школ берет эти каникулы,
– рассказал министр.
Однако, отметили в Минобразования, одну неделю придется в любом случае проходить социальное дистанцирование. В это время будет действовать Всеукраинская школа онлайн.
Какова ситуация с обучением в университетах
Относительно высших учебных заведений – то здесь ситуация сложнее. Как сообщил министр, некоторые университеты вообще не выходили на полноформатное обучение из-за уровеня заболеваемости коронавирусом. Другие вузы учатся до сих пор в смешанном режиме.
С 25 января, в зависимости от уровня заболеваемости той или иной территории, университетам будет проще решить, как действовать,
– объяснил Шкарлет.
С 8 января в Украине стартует локдаун
Локдаун Украины продлится с 8 по 24 января. В это время не будут принимать посетителей кафе, рестораны, спортзалы, развлекательные и культурные заведения. Остановят учебный процесс, однако детсады будут работать. В то же время транспорт и авиасообщение закрывать не будут.
Что известно о карантинных ограничениях / Инфографика 24 канала
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