Когда ученики в школах Киева завершат обучение: Кличко назвал дату

Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Киеве обучение в школах завершится уже 28 мая. Продолжать уроки на июнь в столичных учебных заведениях не будут.

Мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга заявил, что ученики прошли учебную программу дистанционно и не требуют дополнительных занятий летом.

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По его словам, Департамент образования КГГА рекомендовал завершить обучение в школах 28 мая.

Продолжать обучение летом мы не будем, так как все ученики столичных школ даже во время карантина учились дистанционно. Поэтому 28 мая закончится учебный год,

– сказал Кличко.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский добавил, что выпускники 9 классов, которых в Киеве аж 27 тисяч, получат свои свидетельства о базовом среднем образовании до 10 июня. Ученики 11 класса (их 18 500) – до 30 июня.

Ранее директор Департамента образования и науки Елена Фиданян заявила, что в Киеве в школах 28 мая планируют провести последний звонок.

А заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский подтвердил, что столичные власти приняли решение не продолжать учебу в школах на лето.

К слову, школы в некоторых городах Украины решили продлить срок учебного года для школьников до середины июня. Где ученики будут учиться летом – читайте по ссылке.

В то же время выпускные вечера в школах в этом году не запрещены, но они попадают под ограничения карантинных зон. Как будут проводить выпускные вечера в 2021 году – читайте в материале.