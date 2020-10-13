Во время пробного тестирования выпускники смогут ознакомиться с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовых тетрадей. Уже известно, когда пройдет тестирование в 2021 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования.

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Когда пройдет пробное ВНО в 2021 году

Регистрация для участия в пробном ВНО-2021 продлится в течение 5 – 19 января 2021 года. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в 2021 году каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО.

Тестирование по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык и т.д.) состоятся 10 апреля 2021 года.

Кроме участия в пробном ВНО, каждый пользователь сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы на специальный сервис определения результатов.

Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут обнародованы на их информационных страницах 16 апреля 2021 года.