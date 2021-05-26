Когда школы Украины проводят последний звонок: разные даты в городах

Школы уже органузовують праздник последнего звонка в 2021 году. Будет ли в школах традиционная линейка и когда школы завершать учебный год – читайте в материале.

Из-за карантина и удлиненных каникул некоторые школы могут сместить даты окончания учебного года и решить самостоятельно, в какой форме проводить последний звонок.

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МОН заявило, что школьные праздники можно проводить только с соблюдением требований безопасности. Кроме того, проведение последнего звонка и выпускного будет зависеть от региона и даты, когда эти мероприятия планируются.

Окончательное решение принимает директор школы в зависимости от тех ограничений, которые будут установлены на тот период в конкретном регионе,

– заявил начальник Главного управления школьного образования Юрий Кононенко.

Так, согласно нынешним ограничением адаптивного карантина, школу на праздник последнего звонка не могут посетить ученики, если регион находится в регионах красной зоны.

На данный момент в красной зоне карантина не осталось ни одной области.

Когда в школах Украины прозвучит последний звонок

В общем в большинстве школ последние звонки состоятся в пятницу, 28 мая 2021 года.

Харьковь – 5 июня

В Харьковской ОГА сообщили, что учебный год школы будут завершать в очном режиме, но с карантинными ограничениями. Школы будут автономно решать, как проводить праздник "Последнего звонка", но им нужно соблюдать все ограничения желтой зоны.

Учебный год в школах Харьковской области завершится 4 июня, а уже 5 июня в учебных заведениях города состоится праздничный последний звонок.

Львов – 28 мая, 4, 10 или 14 июня

Учебный год у школьников Львова и области завершится по-разному, передает Tvoemisto.tv. Так, одни школы на летние каникулы пойдут 28 мая, некоторые – 4 июня, а третьи – аж 10 и 14 июня. Кроме того, традиционных "линеек" в школах не будет.

Большинство школ все же обучение завершит в первых числах июня. Последние звонки будут проводить тоже по-разному в школах.

Киев – 28 мая

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский пообещал, что учебный год в Киеве закончится в мае. Это связано с тем, что во время локдауна занятия в школах не прерывались, а проходили дистанционно.

Поэтому, последний звонок пройдет 28 мая в школах столицы. Обучение на лето не продолжали.

Одесса – 28 мая, 4 или 8 июня

Начальник департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак заявил, что из-за карантинных ограничений никаких праздничных мероприятий и выпускных в этом году на широкую публику проводить нельзя.

Каждая школа сама выбрала дату окончания учебы. Так, 90 школ продолжат уроки до 4 июня, еще 7 школ - до 28 мая, а другие учреждения – до 8 июня.

Хмельницкий – 11 июня

Департамент образования и науки Хмельницкого рекомендовал школам города завершить обучение 11 июня, говорится на местном сайте khmelnytskyi.one.

Для начальных классов в этот период с 31 мая по 11 июня можно организовать учебный процесс с помощью экскурсий, учебно-познавательной практики или других форм работы.

в этот период с 31 мая по 11 июня можно организовать учебный процесс с помощью экскурсий, учебно-познавательной практики или других форм работы. Для учеников 5 – 10 классов, которые весь апрель учились дистанционно, будет еще месяц для того, чтобы в классно-урочной системе закрепить знания, которые получили во время дистанционного обучения.

Кроме того, городской департамент образования и науки рекомендует школам проводить последние звонки на свежем воздухе и только для выпускных классов. Они пройдут 11 июня.

Черновцы – 20 мая

В Черновцах последний звонок в школах должен пройти в субботу, 29 мая, говорится в приказе местного образовательного управления.

А все из-за того, что рабочий день с пятницы, 28 мая, переносится на субботу, 29 мая, поскольку 28 мая в школах будет проходить ВНО по математике.

Тернополь – 8 июня

В Тернополе учебный год закончится 8 июня, в этот же день городское управление образования рекомендовало школам провести последние звонки.

Начальница городского управления образования Ольга Похиляк сказала, что школы могут решить провести последний звонок после этой даты, но не раньше. Также в этом году не будет проводиться традиционная общегородская походка выпускников, им вручат аттестаты 2 июля.

Черкассы – 8 июня

Заместитель мэра Черкасс Марина Гаркава сообщила, что в Черкасских школах решили продолжить обучение летом, потому что не успели вычитать учебную программу до конца мая. Последний звонок запланирован на 8 июня.

Запорожье – 31 мая

Местный канал tv5 сообщил, что в Запорожье последний учебный день будет 28 мая, а последний звонок пройдет 31 мая.

Полтава – 9 июня

В Полтаве последний звонок состоится 9 июня, и он пройдет только для выпускников 11 классов, сообщило издание 0532.ua. Последний звонок рекомендуют проводить во дворе учебных заведений, а в случае неблагоприятных погодных условий – в актовом зале при условии заполнения 50% мест.

Уже 11 июня выпускникам 9 классов должны вручить свидетельства о получении базового среднего образования. А 1 июля выпускникам 11 классов вручат аттестаты.

Днепр – 27 мая

Руководитель отдела управления образования департамента гумполитикы в Днепре Светлана Клявченко заверила, что последний звонок в школах Днепра прозвучит 27 мая. В этот день завершится учебный год 2020-2021.

Сначала хотели организовать праздник 28 мая, однако в этот день проводят ВНО по математике. Учитывая то, что на базе 43 школ будут функционировать пункты проведения ВНО, директорам рекомендовали определить последним днем занятий 27 мая.

Чернигов – 4 или 5 июня

В Чернигове учебный год закончится 4 июня, говорится на сайте горсовета. Ученики 9 классов получат аттестаты 9 июня, а выпускники 11 классов – 30 июня и 1 июля.

А в школах, где 4 июня должен состояться ВНО по истории Украины, последний звонок перенесут на следующий день – 5 июня.

К слову, в Министерстве образования и науки и ЮНИСЕФ заявили, что формат, в котором будет проходить новый учебный год с 1 сентября, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины и от темпов вакцинации.