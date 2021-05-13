Из-за карантина и удлиненных каникул некоторые школы могут сместить даты окончания учебного года и решить самостоятельно, в какой форме проводить последний звонок.

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Что рекомендует Министерство образования и науки

МОН заявило, что школьные праздники можно проводить только с соблюдением требований безопасности. Кроме того, проведение последнего звонка и выпускного будет зависеть от региона и даты, когда эти мероприятия планируются.

Окончательное решение принимает директор школы в зависимости от тех ограничений, которые будут установлены на тот период в конкретном регионе,

– заявил начальник Главного управления школьного образования Юрий Кононенко.

Так, согласно нынешним ограничением адаптивного карантина, школу на праздник последнего звонка не могут посетить ученики, если регион находится в регионах красной зоны.

На данный момент в красной зоне карантина не осталось ни одной области.

Когда в школах Украины прозвучит последний звонок

В общем в большинстве школ последние звонки состоятся в пятницу, 28 мая 2021 года.

Харьковщина

В Харьковской ОГА сообщили, что учебный год школы будут завершать в очном режиме, но с карантинными ограничениями. А сценарий праздника последнего звонка должен утверждаться в каждой школе отдельно.

По словам директора областного департамента образования и науки Анжелики Крутовой, школы будут автономно решать, как проводить праздник Последнего звонка, но им нужно соблюдать все ограничения желтой зоны.

Там добавили, что учебный год в школах Харьковской области закончится централизованно 4 июня.

Львов

Учебный год у школьников Львова и области завершится по-разному, передает Tvoemisto.tv у одних учеников праздник будет привычно в конце мая, а у других – аж в июне. Все зависит от того, сколько каникул школы имели в течение года.

Директор департамента образования Олег Паска сообщил, что для учеников младших классов учебный год закончится в 20-х числах мая.

Точно то, что учебный год для учащихся должен завершиться до 1 июля. Дольше этой даты обучение продолжаться не может. Какие школы и когда именно закончат обучение, станет известно на следующей неделе,

– сказал он.

Киев

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский пообещал, что учебный год в Киеве закончится в мае. Это связано с тем, что во время локдауна занятия в школах не прерывались, а проходили дистанционно.

Ранее мы писали, что Департамент образования и науки Киева рекомендовал директорам школ провести последний звонок 26 мая.

Одесса

Начальник департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак заявил, что из-за карантинных ограничений никаких праздничных мероприятий и выпускных в этом году на широкую публику проводить нельзя.

По его словам, все праздничные мероприятия в связи с окончанием учебного года должны быть только в пределах одного класса и без зрителей.

Хмельницкий

Департамент образования и науки Хмельницкого рекомендовал школам города завершить обучение 11 июня, говорится на местном сайте khmelnytskyi.one.

Для начальных классов в этот период с 31 мая по 11 июня можно организовать учебный процесс с помощью экскурсий, учебно-познавательной практики или других форм работы.

в этот период с 31 мая по 11 июня можно организовать учебный процесс с помощью экскурсий, учебно-познавательной практики или других форм работы. Для учеников 5 – 10 классов, которые весь апрель учились дистанционно, будет еще месяц для того, чтобы в классно-урочной системе закрепить знания, которые получили во время дистанционного обучения.

Кроме того, городской департамент образования и науки рекомендует школам проводить последние звонки на свежем воздухе и только для выпускных классов.

Черновцы

В Черновцах последний звонок в школах должен пройти в субботу, 29 мая, говорится в приказе местного образовательного управления.

А все из-за того, что рабочий день с пятницы, 28 мая, переносится на субботу, 29 мая, поскольку 28 мая в школах будет проходить ВНО по математике.

Тернополь

В Тернополе учебный год закончится 8 июня, в этот же день городское управление образования рекомендовало школам провести последние звонки.

Начальница городского управления образования Ольга Похиляк сказала, что директора и педагогические коллективы школ могут решить провести последний звонок после этой даты, но не раньше.

По ее словам, в этом году не будет проводиться традиционное общегородское шествие выпускников. А выпускные и традиционные вручения аттестатов запланированы на 2 июля.

Черкассы

Заместитель мэра Черкасс Марина Гаркава сообщила, что в Черкасских школах решили продолжить обучение летом, потому что не успели вычитать учебную программу до конца мая. Последний звонок запланирован на 8 июня.

Запорожье

Местный канал tv5 сообщил, что в Запорожье последний учебный день будет 28 мая, а последний звонок пройдет 31 мая.

Полтава

В Полтаве последний звонок состоится 9 июня, и он пройдет только для выпускников 11 классов, сообщил Полтавский городской совет местному изданию 0532.ua.

Так, последний звонок рекомендуется проводить во дворе учебных заведений, а в случае неблагоприятных погодных условий – в актовом зале при условии заполнения 50% мест.

Уже 11 июня выпускникам 9 классов должны вручить свидетельства о получении базового среднего образования. А 1 июля выпускникам 11 классов вручат аттестаты. Это рекомендуется проводить с соблюдением противоэпидемических требований.

К слову, в Министерстве образования и науки и ЮНИСЕФ заявили, что формат, в котором будет проходить новый учебный год с 1 сентября, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины и от темпов вакцинации.