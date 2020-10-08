В Киевской городской государственной администрации порекомендовали школам начать осенние каникулы с 21 октября. А все для того, чтобы во время местных выборов ученики не учились.

В пресс-службе КГГА отметили, что такое решение предложил Департамент образования и науки с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины.

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Такую дату выбрали, чтобы предотвратить распространение коронавируса и создать безопасные условия для учащихся при подготовке и проведении местных выборов.

По информации Департамента образования, ученики уйдут на каникулы с 21 октября 2020 года, а за парты вернутся через неделю – 28 октября 2020 года.

Что по поводу изменения начала каникул думает глава МОН Сергей Шкралет? Он отметил, что надеется, что это не повлияет на образовательный процесс. На сегодняшний день нет никаких препятствий по реализации прав для получения образования учащимися

По его словам, сейчас в Украине около 3,5 тысячи избирательных участков расположены именно в учебных заведениях. Поэтому для соблюдения карантинных требований, МОН рекомендовало устроить осенние каникулы на время выборов, которые пройдут 25 октября.

К слову, ранее временный глава Минобразования уверял, что в МОН рекомендуют начать каникулы не позднее, чем за два дня до выборов и завершить не позднее, чем через три. То есть осенние каникулы начать в четверг, 22 октября, и закончить в пятницу, 30 октября. Так, у детей будет 11 дней для отдыха.



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