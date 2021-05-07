Самое оптимальное для заемщиков время, когда банковский работник будет рассматривать его заявку – с 8 до 11 утра. В этот период финансовые учреждения принимают больше положительных решений по просьбам клиентов оформить или реструктуризировать кредит.

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В исследовании такие данные объясняются усталостью от принятия решений (decision fatigue), которую ближе к середине рабочего дня чувствуют менеджеры банков. Она приводит к тому, что сотрудники учреждений выбирают самый безопасный вариант ответа на заявки клиентов – отклонить их.

Что такое реструктуризация кредита Это изменение любых условий кредитного договора. Реструктуризация может содержать ряд изменений, в частности:



- продолжение кредитного договора;

- изменении графика и суммы кредитных взносов;

- "платежные каникулы", когда в пределах кредитного договора заемщик в течение установленного промежутка времени не платит никаких взносов.



Источник: Это изменение любых условий кредитного договора. Реструктуризация может содержать ряд изменений, в частности:- продолжение кредитного договора;- изменении графика и суммы кредитных взносов;- "платежные каникулы", когда в пределах кредитного договора заемщик в течение установленного промежутка времени не платит никаких взносов.Источник: Loany

Детали исследования

После обеденного перерыва менеджеры снова готовы объективно анализировать данные и принимать взвешенные решения. Ближе к концу рабочего дня усталость возвращается.

Процент положительных решений по кредитованию в течение рабочего дня в банках / Данные Royal Society Open Science

Данные исследования собрано на основе анализа работы кредитных менеджеров банков, которые начинают работать в промежутке между 8 и 10 часов утра до 18 часов вечера.

К слову, согласно выводам исследования, если бы у сотрудников финансовых учреждений был более гибкий график, это приносило бы банкам дополнительно по меньшей мере полмиллиона долларов на услугах кредитования.