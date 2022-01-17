Когда решат проблемы с новым школьным меню: как Клопотенко реагирует на критику

С 1 января 2022 года всех школьников в Украине начали кормить по новому меню. Изменения в школьных столовых вызвали огромный резонанс, так как многие родители были возмущены видом и вкусом блюд.

Шеф-повар и соавтор реформы школьного питания в Украине Евгений Клопотенко рассказал, почему его меню вызвало такое сопротивление и когда решат проблемы с питанием в школах.

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Был ли Клопотенко готов к критике

Клопотенко говорит, что любая реформа всегда вызывает сопротивление: это особенность человеческого мозга – воспринимать перемены как угрозу.

Сейчас идет активная фаза реформы, и такая широкая огласка – это хорошо, значит, изменения действительно происходят. Скажу честно, я был готов к критике реформы,

– заявил он.

Клопотенко отмечает, что невозможно в один момент изменить питание в 15 тысячах школ страны. Потому что всегда будут те, кто что-то недослышал, неправильно понял, не разобрался до конца, или те, кому не по нраву перемены.

Шанс на здоровую нацию

Шеф-повар считает, что одна из причин такой реакции – то, что подавляющее большинство украинцев не привыкли питаться здорово. Но их нельзя винить, так как раньше никто не учил основам здорового питания.

"Именно поэтому мы начали реформу со школ: взрослых изменить невозможно, а привить здоровые привычки детям – это наш шанс на здоровую нацию. ЮНИСЕФ планирует информационную кампанию по здоровому питанию в Украине", – добавил он.

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Когда решат проблемы со школьным питанием

По мнению Клопотенко, на то, чтобы наладить ситуацию с питанием в школах, уйдет два года. За это время закончится переоснащение столовых. Так как уже два года подряд государство выделяет субвенции на ремонт и техническое обеспечение школьных столовых, в 2022 году в госбюджет заложили 1,5 миллиарда гривен.

Кроме того, моя команда уже начала работу над новым сборником рецептур для школ из 500 технических карт. За это время Госпродпотребслужба найдет действенный механизм контроля, государство наведет порядок с закупками для школ,

– заявил соавтор реформы школьного питания.

По словам шеф-повара, те школы, которые перешли на новое школьное питание раньше, с сентября 2020 года, уже отладили все процессы, и дети с удовольствием идут в школьную столовую.

"Тем, кто начал только в январе, конечно, понадобится время для адаптации к новым требованиям", – уверен Клопотенко.

Что и кто должен сделать, чтобы питание в школах перестало быть поводом для хейта, скандалов и конфликтов? По мнению Клопотенко, это более философский вопрос. Потому что здесь сошлось сразу много факторов:

естественное сопротивление изменениям (мы 30 лет готовили именно так и не хотим ничего менять);

низкий уровень культуры питания и осведомленности о принципах здорового питания (баталии за чай с сахаром тому доказательство);

низкий уровень престижности профессии повара и технического оснащения части школьных столовых и еще много всего.

Реформа школьного питания

Реформу школьного питания начала первая леди Елена Зеленская, меню разработал шеф-повар Евгений Клопотенко. Обновленное меню для столовых рассчитано на 4 недели и содержит 160 блюд.

В частности, такие:

яичница скрамбл;

итальянский омлет фриттата;

итальянский овощной суп минестроне ;

куриные наггетсы;

шпундра – свинина, тушеная со свеклой в свекольном квасе;

верещака – свиные ребрышки, запеченные в квасе со специями и чесноком;

В общем в меню должно быть меньше хлеба, соли, сахара, жиров, и в то же время – больше овощей, фруктов и мяса. Из рациона школьников исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы. А в школьных буфетах теперь запрещено продавать булочки, сладкие газированные напитки и тому подобное.