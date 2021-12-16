Когда регионы отправят учеников на зимние каникулы: перечень и даты

До Нового года осталось две недели, поэтому на детей вскоре ждут долгие зимние каникулы. Большинство школьников будут отдыхать 14 дней. Когда регионы отправят учеников на зимние каникулы – читайте в статье.

В этом году Минобразования советовало установить такие даты для зимних каникул в школах – с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Большинство регионов прислушались к этой рекомендации.

К теме Отдых учеников зимой: будут ли школы переносить зимние каникулы

Планируется, что уже в понедельник, 10 января, дети вернутся за парты. Но отметим, что график каникул является лишь рекомендацией и его можно переносить в школах разных регионов.

Школы могут перенести даты каникул

Так, на даты зимних каникул могут повлиять, в частности, высокий уровень заболеваемости COVID-19, грипп, ОРВИ, проблемы с отоплением, или же школы могут подвинуть каникулы ради удобства.

Очевидно, что где-то зимние каникулы начнутся раньше, где-то по графику МОН, а где-то позже.

Когда регионы отправят учеников на зимние каникулы

Многие области уже определились с датами зимних каникул:

Киев – в КГГА заверили, что столичные школьники уйдут на зимние каникулы вовремя. По его словам, дети будут отдыхать с 25 декабря до 9 января.

– в КГГА заверили, что столичные школьники уйдут на зимние каникулы вовремя. По его словам, дети будут отдыхать с 25 декабря до 9 января. Львов – на каникулы школьники уйдут с 27 декабря, продлятся они две недели – до 10 января. Также многие школы начнут каникулы аж с 31 декабря (продлятся также до 10 января).

– на каникулы школьники уйдут с 27 декабря, продлятся они две недели – до 10 января. Также многие школы начнут каникулы аж с 31 декабря (продлятся также до 10 января). Кропивницкий – каникулы в большинстве школ области начнутся с 27 – 30 декабря. Вернутся к учебе ученики 10 января. Перечень дат каникул для разных школ – читайте по ссылке.

– каникулы в большинстве школ области начнутся с 27 – 30 декабря. Вернутся к учебе ученики 10 января. Перечень дат каникул для разных школ – читайте по ссылке. Харьков – зимние каникулы в школах начнутся 28 декабря (хотя ранее планировалось с 30-го). Фактически последним рабочим днем будет пятница, 24 декабря, потому что 25 – 27 декабря – выходные и праздничные дни.

– зимние каникулы в школах начнутся 28 декабря (хотя ранее планировалось с 30-го). Фактически последним рабочим днем будет пятница, 24 декабря, потому что 25 – 27 декабря – выходные и праздничные дни. Ровно – школьники уйдут на зимние каникулы по графику – с 25 декабря, и будут отдыхать до 9 января включительно.

– школьники уйдут на зимние каникулы по графику – с 25 декабря, и будут отдыхать до 9 января включительно. Хмельницкий – каникулы для детей также начнутся позже – 30 декабря и продлятся по 9 января включительно.

– каникулы для детей также начнутся позже – 30 декабря и продлятся по 9 января включительно. Чернигов – зимние каникулы для учеников планово будут начинаться с 24 декабря и продлятся до 9 января.

– зимние каникулы для учеников планово будут начинаться с 24 декабря и продлятся до 9 января. Полтава – ученики будут на каникулах с 25 декабря, а уже 10 января они вернутся за школьные парты. В то же время в Кременчуге (город в Полтаве) дети будут учиться вплоть до 31 декабря включительно. Каникулы будут длиться с 1 по 16 января.

– ученики будут на каникулах с 25 декабря, а уже 10 января они вернутся за школьные парты. В то же время в Кременчуге (город в Полтаве) дети будут учиться вплоть до 31 декабря включительно. Каникулы будут длиться с 1 по 16 января. Волынь – большинство школ уйдут на каникулы с 28 декабря. Каникулы продлятся две недели – до 9 января включительно.

– большинство школ уйдут на каникулы с 28 декабря. Каникулы продлятся две недели – до 9 января включительно. Житомир – зимние каникулы городские власти рекомендовали провести с 31 декабря по 16 января 2022 года. Однако каждая школа решает это самостоятельно, поэтому даты могут быть разные.

– зимние каникулы городские власти рекомендовали провести с 31 декабря по 16 января 2022 года. Однако каждая школа решает это самостоятельно, поэтому даты могут быть разные. Сумы – каникулы для школьников начнутся 25 декабря и продлятся до 9 января включительно.

– каникулы для школьников начнутся 25 декабря и продлятся до 9 января включительно. Днепр – в этом году зимние каникулы для школьников Днепра начнутся в субботу, 25 декабря. А уже на обучение дети вернутся 10 января.

– в этом году зимние каникулы для школьников Днепра начнутся в субботу, 25 декабря. А уже на обучение дети вернутся 10 января. Кривой Рог – каникулярный период для детей продлится с 25 декабря до 9 января.

– каникулярный период для детей продлится с 25 декабря до 9 января. Мукачево – обучение в школах города продлится до 31 декабря. Поэтому каникулы начнутся с 1 января и продлятся целых три недели.

К слову, изменения в датах этого года были и в осенних каникулах. В каждом отдельном регионе, населенном пункте и даже школе одного города ученики отдыхали по-разному. Детали и даты отдыха детей осенью – читайте по ссылке.