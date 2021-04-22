В каком возрасте ребенку нужно идти в школу

Психолог Елена Науменко рассказала, что отправлять малышей в школу лучше всего в 7 лет, ведь тогда у них уже достаточно развита сенсорная и сенсомоторная система, готов вестибулярный аппарат и ребенок наигрался.

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Эксперт провела аналогию для лучшего понимания:

сперва мы сажаем зерно,

потом долго-долго ждем, пока оно развивается под землей,

поливаем, подкармливаем, но не трогаем землю и не заставляем его прорастать быстрее,

а когда зерня готово – оно пробивается из-под земли. С ребенком так же – надо укрепить "корни" – первое семилетие – это важнейший период жизни.

Кроме того, в период с 6 до 7 лет проходит очередной возрастной кризис, когда в организме и мозге ребенка происходят важные изменения.

Первое семилетие очень важно. У ребенка в этот период сначала развивается сенсорная система: ребенок учится слышать, видеть, чувствовать на ощупь, понимать запахи. А дальше развивается сенсомоторная деятельность: умение прыгать на одной ножке, переворачиваться и тому подобное,

– говорит Елена Науменко.

У ребенка основной вид деятельности в этот период – это игра, и пока ребенок не наигрался, ему не обязательно нужно садиться за парту.

А уже примерно в 7 лет, по словам психолога, у ребенка полностью "включается" мозг. То есть работает не только правое полушарие (творческое), но и левое, которое отвечает за логическую деятельность и академическую успеваемость.

Показатели готовности ребенка пойти в школу

Психолог говорит, что родители могут заметить очевидные внешние физиологические признаки. Ведь готовый к обучению ребенок выглядит несколько по-другому.

Запястье руки удлиняется, и рука становится готова к письму. Меняется овал лица, оно вытягивается, ребенок даже дышит по-другому. Выпадают первые молочные зубы. Меняется поведение, развивается долгосрочная память, качество внимания повышается,

– рассказала Елена Науменко.

Интересный филиппинский тест Керна-Йирасика: ребенка просят поднять руку и дотянуться через голову до противоположного уха. Если у малыша удлинилась кисть и появилась возможность чувствовать свое тело в пространстве, у него получится это сделать. И это значит, что тест успешно пройден и ребенок готов к школе.

Кроме того, ребенок должен уметь воспроизвести на бумаге то, что видит его глаз. Но это сверхсложная операция для мозга и совсем юные дети этого не могут сделать.

Еще один показатель готовности ребенка к школе – умение соблюдать правила. "Дошкольники играют по своим правилам, могут менять их, если проигрывают. А семилетки уже готовы принять правила и даже следовать им", – добавила психолог.

Надо ли родителям переживать, что ребенок в 7 лет еще не умеет читать? По словам Елены, это последнее, за что надо переживать родителям.

"Задача дошкольного возраста – это физическое здоровье, развитие сенсорики, вестибулярного аппарата, сенсомоторики, коммуникативные навыки. А уже потом стоит развивать познавательные потребности", – сказала она.

Как проявляется неготовность ребенка к школе?

Елена Науменко рассказала, что ребенок, который не готов к школе, не может соблюдать правила. Когда учительница скажет: "Дети, берем тетради и начинаем писать", такой ребенок может не услышать, потому что он не чувствует себя частью коллектива.

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Кроме того, такой ребенок не понимает, что можно спросить что-то у учителя или попросить о чем-то. Не успевает записать домашнее задание и тому подобное.

Как подготовить ребенка к школе

Психолог рекомендует по возможности ознакомить ребенка со школой. В частности, стоит познакомиться с учителем и провести инструкцию о школе.

Полезно, чтобы ребенок присутствовал на встрече родителей с учителем, потому что ребенок считывает информацию и видит: если мама улыбается и в ответ получает улыбку учителя, значит все хорошо, можно доверять этому человеку.

Также стоит попробовать играть в школу: пусть мама и папа по очереди будут учениками и учителями – это хорошая профилактика школьной фобии.

Кроме того, психолог отметила, что если продолжат локдаун и дистанционку для младшей школы, то стоит несколько раз подумать, не оставить ли ребенка еще на год в садике, к которому он привык.

Как родителям помочь ребенку адаптироваться в школе? Для начала стоит следить за простейшими признаками физического здоровья: сон, еда, настроение (поведение).

Так, если ребенок спокойно спит, высыпается, рано встает, бодрый, нет изменений в пищевом поведении, не расстроен – это значит, что все идет нормально и ребенок постепенно адаптируется к школе. Если есть изменения – надо обратить на них внимание.