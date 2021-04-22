В каком возрасте ребенку нужно идти в школу
Психолог Елена Науменко рассказала, что отправлять малышей в школу лучше всего в 7 лет, ведь тогда у них уже достаточно развита сенсорная и сенсомоторная система, готов вестибулярный аппарат и ребенок наигрался.
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Эксперт провела аналогию для лучшего понимания:
- сперва мы сажаем зерно,
- потом долго-долго ждем, пока оно развивается под землей,
- поливаем, подкармливаем, но не трогаем землю и не заставляем его прорастать быстрее,
- а когда зерня готово – оно пробивается из-под земли. С ребенком так же – надо укрепить "корни" – первое семилетие – это важнейший период жизни.
Кроме того, в период с 6 до 7 лет проходит очередной возрастной кризис, когда в организме и мозге ребенка происходят важные изменения.
Первое семилетие очень важно. У ребенка в этот период сначала развивается сенсорная система: ребенок учится слышать, видеть, чувствовать на ощупь, понимать запахи. А дальше развивается сенсомоторная деятельность: умение прыгать на одной ножке, переворачиваться и тому подобное,
– говорит Елена Науменко.
У ребенка основной вид деятельности в этот период – это игра, и пока ребенок не наигрался, ему не обязательно нужно садиться за парту.
А уже примерно в 7 лет, по словам психолога, у ребенка полностью "включается" мозг. То есть работает не только правое полушарие (творческое), но и левое, которое отвечает за логическую деятельность и академическую успеваемость.
Показатели готовности ребенка пойти в школу
Психолог говорит, что родители могут заметить очевидные внешние физиологические признаки. Ведь готовый к обучению ребенок выглядит несколько по-другому.
Запястье руки удлиняется, и рука становится готова к письму. Меняется овал лица, оно вытягивается, ребенок даже дышит по-другому. Выпадают первые молочные зубы. Меняется поведение, развивается долгосрочная память, качество внимания повышается,
– рассказала Елена Науменко.
Кроме того, ребенок должен уметь воспроизвести на бумаге то, что видит его глаз. Но это сверхсложная операция для мозга и совсем юные дети этого не могут сделать.
Еще один показатель готовности ребенка к школе – умение соблюдать правила. "Дошкольники играют по своим правилам, могут менять их, если проигрывают. А семилетки уже готовы принять правила и даже следовать им", – добавила психолог.
Надо ли родителям переживать, что ребенок в 7 лет еще не умеет читать? По словам Елены, это последнее, за что надо переживать родителям.
"Задача дошкольного возраста – это физическое здоровье, развитие сенсорики, вестибулярного аппарата, сенсомоторики, коммуникативные навыки. А уже потом стоит развивать познавательные потребности", – сказала она.
Как проявляется неготовность ребенка к школе?
Елена Науменко рассказала, что ребенок, который не готов к школе, не может соблюдать правила. Когда учительница скажет: "Дети, берем тетради и начинаем писать", такой ребенок может не услышать, потому что он не чувствует себя частью коллектива.
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Кроме того, такой ребенок не понимает, что можно спросить что-то у учителя или попросить о чем-то. Не успевает записать домашнее задание и тому подобное.
Как подготовить ребенка к школе
Психолог рекомендует по возможности ознакомить ребенка со школой. В частности, стоит познакомиться с учителем и провести инструкцию о школе.
Полезно, чтобы ребенок присутствовал на встрече родителей с учителем, потому что ребенок считывает информацию и видит: если мама улыбается и в ответ получает улыбку учителя, значит все хорошо, можно доверять этому человеку.
Также стоит попробовать играть в школу: пусть мама и папа по очереди будут учениками и учителями – это хорошая профилактика школьной фобии.
Как родителям помочь ребенку адаптироваться в школе? Для начала стоит следить за простейшими признаками физического здоровья: сон, еда, настроение (поведение).
Так, если ребенок спокойно спит, высыпается, рано встает, бодрый, нет изменений в пищевом поведении, не расстроен – это значит, что все идет нормально и ребенок постепенно адаптируется к школе. Если есть изменения – надо обратить на них внимание.