Когда будут проходить вступительные экзамены на магистратуру в 2022 году: расписание

В Минобразования обнародовали даты проведения единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) на магистратуру.

Регистрация поступающих продлится с 26 апреля по 17 мая 2022 года (до 18:00).

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Когда проведут экзамены для поступления на магистратуру

Единый вступительный экзамен (основная сессия) состоится 22 июня.

Единственное профессиональное вступительное испытание состоит из двух частей – теста общей учебной компетентности (ТОУК), который состоится 20 июня, а также предметного теста.

Даты проведения предметных тестов:

экономика и международная экономика – 24 июня;

право и международное право – 24 июня;

учет и финансы – 29 июня;

политология и международные отношения – 29 июня;

психология и социология – 29 июня;

управление и администрирование – 1 июля.

С проектами программ предметных тестов и программами ТОУК можно ознакомиться по ссылке

Если поступающие захотят сдать больше одного предметного теста (а они будут проводиться в один день), то при регистрации нужно выбрать, какой тест поступающие будут сдавать в основную сессию, а какой – в дополнительную.

В МОН подчеркивают, что единое профессиональное вступительное испытание необходимо для поступления на магистратуру по специальностям:

"Социальные и поведенческие науки";

"Журналистика";

"Управление и администрирование";

"Право";

"Публичное управление и администрирование";

"Международные отношения".

Специально организованная сессия ЕВИ для тех, кто не зарегистрировался для участия в основной сессии или хочет составить повторно, состоится 10 сентября. А регистрация на дополнительную сессию начнется 26 июля и продлится до 4 августа.

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