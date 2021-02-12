Учреждения дошкольного и среднего образования, которые были закрыты из-за сильных снегопадов в Киеве, планируют открыть уже 15 февраля.

Об этом сообщил заместитель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко. Окончательное решение объявят сегодня, 12 февраля.

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На этой неделе из-за непогоды школы Киева проводили дистанционное обучение в течение двух дней. Планируется, что к очному обучению школы и садики столицы вернутся уже с понедельника. Впрочем, ограничения могут продолжить.

Если мы получим соответствующие рекомендации не только по резкому снижению температуры, но и невозможности нормального передвижения детей из-за снегопада, то дистанционный режим может продолжиться,

– отметил Бондаренко.

Добавим, что Киевская городская государственная администрация также просила компании и учреждения пойти навстречу сотрудникам, которые не смогут выйти на работу из-за закрытия школ и детских садов.

Сильный снегопад в Киеве. Фото сайта 044.ua