Очень многие родители дошкольников задаются вопросом, в каком возрасте отдавать ребенка в школу – в 5, 6 или 7 лет. Как определить, что ребенок готов к школе?

Издание "УП.Жизнь" собрало ответы образовательных экспертов на этот вопрос. В общем, они считают, что спешить здесь не стоит, и опираться лучше на опыт специалистов, а не советы мам-соседей.

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В каком возрасте лучше отдавать ребенка в школу

Так, эксперты говорят, что в 5 лет ребенок не должен идти в школу. Родители, которые отдают ребенка в школу так рано, совершают большую ошибку, потому что отнимают у него еще год-два детства, когда он мог еще играть. Поэтому в 5 лет малышей точно не стоит вести на уроки.

А детский психолог Екатерина Гольцберг уверяет, что не возраст имеет значение, а готовность ребенка к школе. Так, есть дети, которые абсолютно готовы в 6, а есть и те, кому и в 7 рано.

Ведь некоторые родители считают ребенка готовым к школе, если он имеет определенные знания. Но это не является основным критерием.

Наоборот – из-за этого ребенку может стать неинтересно учиться. Основным критерием готовности к школе должна быть физическая готовность, то есть степень биологического созревания организма,

– говорит Екатерина.

Дети должны уметь свободно общаться с другими, соблюдать очередь, контролировать свои действия и эмоции. А если родители видят, что ребенок хочет только играть, не склонен выполнять задачи, то, значит, он не готов к школе.

По словам психолога, чаще всего физически ребенок готов к школе ближе к 7 годам. Но при любом сомнении со стороны родителей спешить не стоит, и лучше опираться на опыт специалистов, а не на советы мам из детских площадок.

Соучредитель альтернативной школы "БеркоШко" Валентина Мержиевская считает, что основным критерием готовности ребенка к школе является не возраст, а психологическая зрелость. У большинства детей нервная система к этому созревает ближе к 7 годам.

Ребенок идет в школу / Фото "Твой малыш"

По ее наблюдениям, начиная с 7 лет дети умело пишут, свободнее отвечают на открытые вопросы, могут понять различные слова, к примеру, "существительное", "сумма" и другие.

Вместе с тем президент корпорации "Гранд" Владимир Спиваковский уверяет, что иногда кажется, что разница в один год несущественна, но это не так.

На самом деле, психологическая разница между 6 и 7 годами примерно такая же, как во взрослой жизни между 30 и 40 годами. Обычно в 6 лет ребенок еще хочет играть в игрушки. А в 7 лет он уже хочет "работать",

– уверяет эксперт.

Кроме того, важны не только "знания", но и психологические проблемы в подростковом возрасте, когда, к примеру, большинству в классе уже по 15 лет, а нескольким мальчикам по 14.

А президент Ассоциации практических психологов Евгений Мирошниченко говорит, что чем позже в жизни ребенка начнется школа, тем больше окрепшим и самостоятельным он подойдет к ней.