Когда одесские школьники вернутся к очному обучению: ответ Буйневич

В Одессе из-за ухудшения ситуации с заболеванием коронавирусом школьников отправили на дистанционное обучение на неделю. После этого дети будут отдыхать на осенних каникулах. И только с 1 ноября в школах Одессы может восстановиться очное обучение.

Директор Департамента образования и науки Одессы Елена Буйневич отметила, что очное обучение позволят, только если в школах вакцинируются 100% работников. Те школы, где это условие не будет выполнено, будут работать дистанционно.

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Будут ли работать сады и начальные школы? Требование относительно 100% вакцинированных работников не касается начальных классов и детских садов. Эти учебные заведения в любом случае будут работать офлайн.

Продолжат ли для учащихся каникулы

Елена Буйневич рассказала, что увеличивать продолжительность каникул невозможно в соответствии с законодательством, которое предусматривает, что дети должны учиться 175 дней.

По ее словам, на совещании директоров общеобразовательных учреждений приняли решение, что с 18 октября в течение недели все школы будут учиться дистанционно. Дополнительные каникулы можно будет ввести только для учащихся первых классов.

12 учебных заведений ввели каникулы для первых классов. Все остальные учатся дистанционно. Родители в основном понимают ситуацию. На сегодня вакцинировано 90% работников учебных заведений. Но речь сейчас не об учителях, а о детях, потому что болеют именно они,

– заявила чиновник.

Буйневич также добавила, что в школах, где восстановится очное обучение, создадут классы для тех детей, которые хотят учиться дистанционно. Для этого родители должны написать заявление.

К слову, с 18 октября в Одесской области устанавливается красный уровень эпидемиологической опасности. Это предполагает ряд ограничений, которые вводятся в регионе, в частности, запрещается:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Однако в красной зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

К слову, МОН рекомендовало школам уйти на каникулы раньше – с 18 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Где школы прислушались к советам, а где решили идти по плану, 25 октября – читайте в статье.