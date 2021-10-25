Но это не касается тех педагогов и чиновников, которые имеют противопоказания и предоставили медицинское заключение. Их не будут отстранять от работы.

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Постановление правительства позволяет руководителям государственных органов, предприятий, учреждений и учебных заведений отстранять от работы таких работников.

На время такого отстранения оплата труда работников осуществляется согласно нормам закона. Отстранение работников осуществляется путем издания приказа или распоряжения руководителя с обязательным доведением его до сведения лицам, которые отстраняются,

– говорится в постановлении.

Срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его обусловили. Это означает, что учителей будут отстранять от работы на время карантина без сохранения зарплаты.

Добавим, что ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий для обязательной вакцинации. Согласно ему, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

вузов, колледжей, профтехов и школ, в том числе учреждений специальных, дошкольного и внешкольного образования, а также научных учреждений.

Поскольку заболеваемость коронавирусом растет, карантинные ограничения усиливают все больше областей. На этой неделе в красную зону карантина перейдут еще две области. Как работают школы в 6 регионах красной зоны – читайте в статье.