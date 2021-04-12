Как пояснил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, сначала прием первоклассников должен был начаться сегодня, 12 апреля.
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Однако отложить прием детей в первые классы пришлось из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом.
Хочу успокоить всех родителей будущих первоклассников – прием в школу начнется в мае. О новой дате старта приема мы обязательно проинформируем всех,
– отметил Мондриевский.
Он добавил, что приемная комиссия сможет восстановить безопасный прием, когда ситуация стабилизируется.
Какова ситуация с COVID-19 в Киеве
- Согласно информации от СНБО, за предыдущие сутки в столице зафиксировали 537 новых случаев заболевания. Однако в Центре общественного здоровья зафиксировали 807 положительных результатов ПЦР-тестирования.
- В Киеве с 5 апреля закрыли школы и садики. Ученики с 1 по 11 классы, ученики профессионально-технических заведений (ПТУ, колледжей, техникумов) и студенты вузов перешли на дистанционное обучение.
- Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз упрекнул представителям центральной власти за нежелание вводить полноценно жесткие карантинные ограничения.