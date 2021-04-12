Как пояснил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, сначала прием первоклассников должен был начаться сегодня, 12 апреля.

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Однако отложить прием детей в первые классы пришлось из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом.

Хочу успокоить всех родителей будущих первоклассников – прием в школу начнется в мае. О новой дате старта приема мы обязательно проинформируем всех,

– отметил Мондриевский.

Он добавил, что приемная комиссия сможет восстановить безопасный прием, когда ситуация стабилизируется.

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали, что для того, чтобы ребенка зачислили в первый класс, родители должны лично подать директору заявление. Какие документы для этого нужны и все детали – читайте в нашем материале.

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