Когда и как говорить с ребенком о будущей профессии: советы психолога

Сейчас идет вступительная кампания, и школьники выбирают вузы, в которых хотели бы учиться. Но иногда возникает проблема из-за того, что дети не знают, какую профессию выбрать. Когда и как начать говорить об этом с ребенком – читайте в статье.

Психолог Елена Любченко дала несколько советов, которые помогут сделать разговор с ребенком о будущей профессии легким и эффективным.

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В видео МОН Любченко говорит, что с ребенком лучше всего начинать говорить на тему профориентации с 12 лет.

В этом возрасте у ребенка уже есть понимание, что ему нравится, а что нет, есть опыт, есть хобби. Начните разговор о будущей профессии,

– советует психолог.

По ее словам, родители сначала должны узнать, что нравится ребенку и какой работой он хотел бы заниматься.

Ведь часто представления ребенка о профессии формируются из опыта его семьи и влияния интернета. Лучше узнавать о профессиях в практике.

Сходите на День открытых дверей в профтехах, ярмарку профессий и мастер-классы. Пусть ребенок попробует себя в роли повара или парикмахера. Расспросит портного или строителя об их работе,

– говорит эксперт.

Психолог Елена Любченко добавляет, что сочетание собственного интереса с опытом поможет определиться с профессией и остаться довольным.

И главное – доверять собственному ребенку, ведь реализация его талантов сделает малыша счастливым.

Добавим, что телеведущий Александр Педан считает, что с детства надо давать ребенку возможность попробовать себя в разных сферах. Например, его дочь попробовала танцы, театральную студию, блогинг, занималась спортом и тому подобное.

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