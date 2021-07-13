Психолог Елена Любченко дала несколько советов, которые помогут сделать разговор с ребенком о будущей профессии легким и эффективным.
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В видео МОН Любченко говорит, что с ребенком лучше всего начинать говорить на тему профориентации с 12 лет.
В этом возрасте у ребенка уже есть понимание, что ему нравится, а что нет, есть опыт, есть хобби. Начните разговор о будущей профессии,
– советует психолог.
По ее словам, родители сначала должны узнать, что нравится ребенку и какой работой он хотел бы заниматься.
Ведь часто представления ребенка о профессии формируются из опыта его семьи и влияния интернета. Лучше узнавать о профессиях в практике.
Сходите на День открытых дверей в профтехах, ярмарку профессий и мастер-классы. Пусть ребенок попробует себя в роли повара или парикмахера. Расспросит портного или строителя об их работе,
– говорит эксперт.
Психолог Елена Любченко добавляет, что сочетание собственного интереса с опытом поможет определиться с профессией и остаться довольным.
И главное – доверять собственному ребенку, ведь реализация его талантов сделает малыша счастливым.
Добавим, что телеведущий Александр Педан считает, что с детства надо давать ребенку возможность попробовать себя в разных сферах. Например, его дочь попробовала танцы, театральную студию, блогинг, занималась спортом и тому подобное.
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