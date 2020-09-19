Уже с понедельника, 21 сентября, в Черновцах откроют школы, детские сады и другие учебные заведения. Это произойдет в результате перехода города из красной в оранжевую карантинную зону.

О том, что с 21 сентября молодые жители Черновцов пойдут в учебные заведения, рассказал секретарь городского совета Василий Продан.

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С понедельника наши дети пойдут в школы и садики. Дал поручение управлению образования организовать все необходимые мероприятия для полноценного начала учебного процесса,

– рассказал секретарь Черновицкого горсовета.

Он подчеркнул, что особое внимание следует уделить питанию детей и соблюдению всех противоэпидемических норм. Возвращение к учебе он назвал "общей победой всего местного самоуправления и всей общины".

В то же время в Черновицком городском совете рассказали, что уже создали рабочую группу, которая и займется проверкой учебных заведений. Ее должны завершить до 24 сентября.

Коротко об обучении в Черновцах: