Когда в Черновцах откроют школы и детсады: известна дата
Уже с понедельника, 21 сентября, в Черновцах откроют школы, детские сады и другие учебные заведения. Это произойдет в результате перехода города из красной в оранжевую карантинную зону.
О том, что с 21 сентября молодые жители Черновцов пойдут в учебные заведения, рассказал секретарь городского совета Василий Продан.
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С понедельника наши дети пойдут в школы и садики. Дал поручение управлению образования организовать все необходимые мероприятия для полноценного начала учебного процесса,
– рассказал секретарь Черновицкого горсовета.
Он подчеркнул, что особое внимание следует уделить питанию детей и соблюдению всех противоэпидемических норм. Возвращение к учебе он назвал "общей победой всего местного самоуправления и всей общины".
В то же время в Черновицком городском совете рассказали, что уже создали рабочую группу, которая и займется проверкой учебных заведений. Ее должны завершить до 24 сентября.
Коротко об обучении в Черновцах:
- В марте 2020 года дети из Черновцов, как и на остальной территории страны, ушли на карантин и перешли на дистанционное обучение. Оно продолжалось вплоть до завершения учебного года 2019 – 2020.
- С 1 сентября черновицкие школьники вернулись к привычному обучению, а младшие дети пошли в садики. Но это длилось недолго, ведь Черновцы попали в красную карантинную зону, а детей снова отправили домой.