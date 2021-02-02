Министерство образования уже опровергло слухи о том, что не все украинские ученики в этом году смогут перейти в 10 – 11 классов. Но в Украине планируют ввести реформу старшей школы до 2027 года. Так когда начнут трансформировать школы – читайте в материале.

Источник: "Освитория"

О реформе старшей школы и всех нюансах рассказал директор департамента общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

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Гимназия, лицей или профессиональный колледж: что будет

Реформа школьного образования в Украине требует разделения школ на три ступени. Так, в школах I степени будут учиться дети с 1 по 4 класс. Школа II степени (гимназия) будет принимать учеников с 5 по 9 класс. И наконец школа III степени – с 10 по 11 (12) классы.

Однако школа третьей ступени будет иметь несколько ветвей:

первая ветвь – 10 – 11 классы академических лицеев.

вторая ветвь – профессиональный колледж, как аналог техникумов и профтехучилищ.

Но если ученик не будет поступать в лицей, то ему придется от двух до четырех лет учиться в колледже.

Как будут отделять старшую школу

По его словам, пока нет конкретных этапов, которые предусмотрены в этом году. Изменения будут проходить постепенно и имеют целью создание к 2027 году сети лицеев. Поэтому, через шесть лет в 10 класс перейдут дети, которые поступили в 1 класс в 2018 году и начали учиться в Новой украинской школе.

Кононенко заверил, что все украинские ученики имеют право на получение полного общего среднего образования. Чтобы получить его, ученики получат выбор: учиться в старшей школе (10, 11, 12 классы) или в профтехах или колледжах.

Недаром старшая школа называется профильной: кто-то хочет выбрать профиль физика или химика, кто-то – слесаря или повара. Соответственно часть детей пойдет в лицей, часть – в профессиональные колледжи,

– сказал директор департамента образования.

Кто будет заниматься созданием лицеев? Кононенко отметил, что эту задачу будут выполнять областные и городские советы населенных пунктов с количеством населения 40 – 50 тысяч жителей. Также законодательством определено, что лицеи являются отдельными юридическими лицами.

Но планируют некоторые изменения. И если Верховная Рада их утвердит, то на учреждение лицея будут иметь право не только областные и городские советы, а все органы местного самоуправления. "Также лицеи можно будет создавать на основе двух 10 классов (пока что речь идет о четырех десятых классах). Опорные школы тоже могут быть лицеями", – добавил эксперт.

Сколько бывших общеобразовательных школ трансформируются в учебные заведения I и II ступеней?

По словам Кононенко, в Украине действуют около 11 тысяч общеобразовательных школ, но столько лицеев не может быть.

На днях состоялось заседание Департамента коллегии образования и науки КГГА, где районные управления образования рассказывали, какие школы впоследствии превратятся в гимназии, а какие станут лицеями. Эти идеи они обсуждают с родителями, поэтому работа пока продолжается,

– добавил он.

Кононенко отметил, что украинские родители и ученики могут быть пока спокойны: массового закрытия 10 – 11 классов не будет ни в 2021, ни в 2022 году. "Надеюсь, такого вообще не произойдет", – сказал эксперт.

Так, в этом году все дети, которые учатся в 9 классе общеобразовательной школы, по желанию зачисляются в 10 класс. Но ученики также имеют право продолжить обучение в техникумах или колледжах.

Но если органы местного самоуправления решили, что набор в 10 класс в какой-то школе проводиться не будет, ученики могут продолжить обучение в любой другой школе.

Планируется ли создание в Украине дополнительных лицеев и профтехучилищ, чтобы девятиклассники свободно смогли выбирать, куда идти приобретать специальность?

"В нашей стране есть много школ, которые были рассчитаны на 1000-1500 детей, а сейчас там учится до 500 учеников. Необходимости в создании новых заведений не вижу, — если говорить о помещении", – добавил Кононенко.