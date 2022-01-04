Конец учебного года в 2022: когда школьники уйдут на летние каникулы и кто будет учиться в июне

В первой половине учебного года 2021/2022 у учеников вынужденно были удлиненные осенние каникулы. Из-за этого в некоторых регионах могут продлить учебный год на июнь. Когда дети уйдут на летние каникулы – читайте в статье.

Осенью было много дистанционного обучения, проблем с вакцинацией учителей и отоплением.

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Вспомним, что осенние каникулы начались и закончились в разных школах по-разному, а в некоторых областях их растянули аж на три недели. Зимние стартовали более-менее одинаково, но части детей придется отдыхать меньше.

Какой график каникул утвердило МОН

Каникулы в школах должны быть каждый сезон. Весной и осенью самые короткие, по одной неделе. Зимой длиннее – две недели (в этом году – с 25 декабря до 9 января включительно).

МОН рекомендовало школам в учебном году 2021/2022 провести летние каникулы с 1 июня до 31 августа 2022 года. Это должно означать, что учебный год закончится 31 мая. Но так получится не во всех школах.

Осенние каникулы продлили, зимние – сократили

С каникулами в первой половине учебного года 2021 – 2022 было сложно. Осенний отдых продолжился по нескольким причинам:

из-за медленной вакцинации работников школ,

высокой заболеваемости COVID-19,

проблем с отоплением и тому подобное.

Поэтому осенние каникулы стартовали и закончились везде по-разному. Например, в Харькове и Черкассах затянулись аж на три недели. Поэтому теперь многие ученики должны догонять программу.

Зимние каникулы у большинства школьников начались по графику МОН, с 25 декабря. Закончиться должны тоже планово – с 10 января ученики выйдут на очное обучение.

Однако есть школы, где отдых стартовал 30 или даже 31 декабря. При этом вернуться к учебе дети должны в тот же день, как и все – 10 января. Примечательно, что зимние каникулы некоторым детям сократили. Самые короткие продлятся всего 9 дней (вместо 16 рекомендуемых МОН).

А что будет на весенних каникулах? Впереди весенние каникулы, и там снова можно ожидать роста заболеваний коронавирусом. И если отдых затянется или будет массовая "дистанционка", догонять школьникам придется еще больше, чем сейчас. От этого и будет зависеть, когда закончится учебный год.

Что говорят в МОН? В Министерстве образования и науки о завершении учебного года говорят, что он должен состоять не менее чем из 175 учебных дней и заканчиваться не позднее 1 июля.

Структуру и продолжительность учебного года и формы организации образовательного процесса определяет педсовет школы в соответствии с объемом нагрузки, установленным учебным планом. В ведомстве подчеркнули, что согласно закону "Об образовании", школы наделены автономией. По их словам, дети могут учиться летом, но 1 июля все точно уже должны отдыхать.

Какие регионы точно продолжат обучение

В некоторых городах уже анонсировали уроки в июне. Так, из-за трехнедельных осенних каникул в Харькове решили, что учебный год должен длиться до 3 июня вместо 27 мая.

Нужно будет уплотнять учебный процесс, чтобы не перегружать детей. Мы добавим одну неделю к учебному году,

– отметила директор департамента образования городского совета Ольга Деменко.

Во Львове и области осенью отдыхали не три недели, а две. Но тоже думают продлить учебный год, передает издание Tvoemisto.tv.

"Поскольку осенние каникулы из-за пандемии были несколько длиннее – две недели вместо одной. Вполне вероятно, что наши дети летом будут учиться дольше, то есть в июне", – объяснила начальник департамента образования Львовской ОГА Ирина Сислюк.

Поэтому пока похоже на то, что некоторые школьники будут учиться летом. Вопрос в том, где именно и сколько именно. Мы будем сообщать читателям, как только в определенном регионе появится информация о продолжении учебы в июне.

Как это было в прошлом году

К слову, в прошлом году из-за длительной дистанционки весной школы в нескольких городах Украины решили продлить срок учебного года для школьников. Поэтому для детей уроки проходили в июне.

Учеба летом 2021 года продолжалась в таких городах: