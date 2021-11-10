Когда 1– 4 классы в Киеве вернутся к очной учебе: в КГГА назвали дату и условие

Учеников 1 – 4 классов школ в Киеве могут вернуть в очный режим обучения уже с понедельника, 15 ноября. Но для этого должна стабилизироваться эпидемиологическая ситуация.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация позволит с 15 ноября, как минимум, 1 – 4 классы вернуть к очному обучению.

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По его словам, это должны подтвердить специалисты.

Если эпидемиологическая ситуация будет позволять и медики скажут, что уровень нагрузки на систему здравоохранения позволяет нам возвращать за парты 1 – 4 классы,

– подчеркнул чиновник.

Он пояснил, от каких именно показателей будут отталкиваться городские власти при принятии такого решения: "главное, чтобы стремительно не росла статистика по количеству больных ежедневно и чтобы не увеличивалась загрузка коек, которые подсоединены к кислороду".

Мэр Киева Виталий Клико заявил , что в столице все больше детей, больных коронавирусом. Поэтому ученики со следующей недели точно не вернутся за парты, в городе продолжится дистанционное обучение.

Также Валентин Мондриевский обратился к родителям и учителям с просьбой вакцинироваться.

Дистанционка в Киеве

Отметим, что школы Киева ушли на карантин из-за коронавируса с 23 октября. Дети уже вторую неделю учатся дистанционно. Мэр города Виталий Кличко рассказал, что ученики вернутся за парты только после улучшения эпидемической ситуации. Детали – читайте здесь.

К слову, две частные школы в Киеве, несмотря на карантинные ограничения, работали в офлайн-режиме. Поэтому в КГГА обратились к правоохранительным органам и Госпродпотребслужбе, чтобы они проверили эту информацию. Детали – читайте в статье.