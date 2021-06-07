7 июня ученый совет лишил диктатора Лукашенко почетного звания. Чтобы сделать это, пришлось внести изменения в Положение о звании "Почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко".
Напомним КНУ Шевченко забрал у Лукашенко звание почетного доктора: голосовали тайно
В документ добавили пункт, прописаны основания для лишения звания. Это позволит лишать звания почетного доктора деятелей вроде Лукашенко.
Основания для лишения звания "почетного доктора":
- публичные высказывания в поддержку сепаратизма с целью отделения и присоединения территории Украины в другую страну;
- публичные высказывания о нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины;
- осуществления деятельности или совершение действий, приводящих к нарушению основополагающих прав и свобод человека, закрепленных Международным биллем о правах человека и другими международными документами по правам человека ратифицированными Украиной;
- другие поступки, подрывающие авторитет Украины на международной арене, несовместимые с почетным званием.
Лукашенко был почетным доктором КНУ
- Звание почетного доктора диктатор Лукашенко получил при президентстве Виктора Ющенко в ноябре 2009 года. Тогда он приехал в Киев с официальным визитом.
- В августе 2020 года, когда начались массовые протесты в Беларуси, студенты и выпускники КНУ Шевченко обращались к руководству с призывом лишить Лукашенко звания.
- Впоследствии ректор университета Шевченко Владимир Бугров обратился к ученого совета с призывом таки забрать его в Лукашенко. Это произошло после задержания 23 мая Романа Протасевича.
- Звание почетного доктора университет присуждают в знак признания вклада номинированного в науку, его заслуг перед отраслью.