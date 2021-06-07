7 июня ученый совет лишил диктатора Лукашенко почетного звания. Чтобы сделать это, пришлось внести изменения в Положение о звании "Почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко".

Напомним КНУ Шевченко забрал у Лукашенко звание почетного доктора: голосовали тайно

В документ добавили пункт, прописаны основания для лишения звания. Это позволит лишать звания почетного доктора деятелей вроде Лукашенко.

Основания для лишения звания "почетного доктора":

публичные высказывания в поддержку сепаратизма с целью отделения и присоединения территории Украины в другую страну;

публичные высказывания о нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины;

осуществления деятельности или совершение действий, приводящих к нарушению основополагающих прав и свобод человека, закрепленных Международным биллем о правах человека и другими международными документами по правам человека ратифицированными Украиной;

другие поступки, подрывающие авторитет Украины на международной арене, несовместимые с почетным званием.

Лукашенко был почетным доктором КНУ