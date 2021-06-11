В КНУ придумали креативный способ, как убрать Лукашенко со стенда почетных докторов: фото

Киевский национальный университет им. Т. Шевченко забрал у Александра Лукашенко звание почетного доктора вуза. И чтобы не переделывать стенд с перечнем всех почетных докторов КНУ, его имя просто заклеили.
Так, отныне часть стенда, где раньше было имя Лукашенко, заклеена. В то же время там осталась надпись "Беларусь".
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В КНУ сообщили, что сделали так, потому что лишение Лукашенко звания почетного доктора не является шагом против белорусского народа.
Поэтому, не закрытое название страны подчеркивает, что этот шаг направлен против конкретного человека, а именно Лукашенко, а не против целой страны.
Имя Лукашенко заклеили на стенде КНУ / Фото Олега Павлюка
Лукашенко больше не почетный доктор
7 июня ученый совет КНУ лишил Лукашенко звания почетного доктора. Все из-за того, что Лукашенко на протяжении последних двух лет:
- развернул масштабную волну террора против оппозиции,
- регулярно приказывает применять пытки против тысяч своих сограждан,
- прибегает к актам "воздушного терроризма",
- публично не уважает территориальную целостность Украины.
Добавим, что почетным доктором КНУ Лукашенко пробыл последние 11 лет, когда в Беларуси уже продолжались политические репрессии против оппозиции.
Для того чтобы лишить звания почетного доктора, ученый совет также внес изменения в порядок его назначения. Ведь раньше соответствующего механизма не существовало.