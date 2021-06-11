Так, отныне часть стенда, где раньше было имя Лукашенко, заклеена. В то же время там осталась надпись "Беларусь".

К теме КНУ Шевченко забрал у Лукашенко звание почетного доктора: голосовали тайно

В КНУ сообщили, что сделали так, потому что лишение Лукашенко звания почетного доктора не является шагом против белорусского народа.

Поэтому, не закрытое название страны подчеркивает, что этот шаг направлен против конкретного человека, а именно Лукашенко, а не против целой страны.