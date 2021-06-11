КНУ Шевченко может забрать звание почетного доктора у российского ученого

Ученый совет Киевского национального университета им. Т. Шевченко рассмотрит вопрос о лишении статуса почетного доктора вуза у члена высшего совета партии "Единая Россия", ректора Московского университета им. Ломоносова Виктора Садовничего, если на это будут основания.

В КНУ подчеркнули, что в случае подтверждения публичных высказываний Садовничего, ученый совет может лишить его звания почетного доктора вуза.

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Что именно говорил Садовничий? По данным медиа, он высказался в поддержку сепаратизма с целью отделения и присоединения территории Украины к другой стране.

К слову, Виктора Садовничего удостоили званием почетного доктора КНУ в сентябре 2000 года как известного ученого, у которого есть значительные достижения в математике и информатике.

Ученый Виктор Садовничий / Фото "Клуб Сковорода"

До 2014 года он неоднократно читал лекции по математике для студентов университета и в основном делал это на украинском языке.

В КНУ также добавили, что с 14 мая 2020 года университет прекратил сотрудничество с учебными и научными заведениями страны-агрессора России.

Кроме того, для того, чтобы лишить человека звания почетного доктора, ученый совет внес изменения в порядок о назначении. Ведь раньше соответствующего механизма не существовало.

К слову, 7 июня Ученый совет КНУ им. Шевченко лишил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза. Голосование проходило тайно. Детали – читайте в статье.