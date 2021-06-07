7 июня ученый совет лишил диктатора Лукашенко почетного звания. Чтобы сделать это, пришлось внести изменения в Положение о звании "Почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко".

Напомним КНУ Шевченко забрал у Лукашенко звание почетного доктора: голосовали тайно

В документ добавили пункт, которым прописаны основания для лишения звания. Это позволит лишать звания почетного доктора деятелей а-ля Лукашенко.

Основания для лишения звания "почетного доктора":

  • публичные высказывания в поддержку сепаратизма с целью отделения и присоединения территории Украины другой страной;
  • публичные высказывания о нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины;
  • осуществления деятельности или совершение действий, приводящих к нарушению основополагающих прав и свобод человека, закрепленных Международным биллем о правах человека и другими международными документами по правам человека ратифицированными Украиной;
  • другие поступки, подрывающие авторитет Украины на международной арене, несовместимые с почетным званием.

Лукашенко был почетным доктором КНУ

  • Звание почетного доктора диктатор Лукашенко получил при президентстве Виктора Ющенко в ноябре 2009 года. Тогда он приехал в Киев с официальным визитом.
  • В августе 2020 года, когда начались массовые протесты в Беларуси, студенты и выпускники КНУ Шевченко обращались к руководству с призывом лишить Лукашенко звания.
  • Впоследствии ректор университета Шевченко Владимир Бугров обратился к ученому совету с призывом таки отобрать его у Лукашенко. Это произошло после задержания 23 мая Романа Протасевича.
  • Звание почетного доктора университет присуждают в знак признания вклада номинированного в науку, его заслуг перед отраслью.