КНУ имени Тараса Шевченко выбрал нового ректора: что известно
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко выбрал нового ректора. Во втором туре наибольшее количество голосов получил нынешний проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров.
Он набрал 1 839 голосов. Об этом сообщила пресс-служба КНУ имени Тараса Шевченко.
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С кем соревновался Бугров
Оппонентом Бугрова был директор Института геологии Сергей Выжва. Он получил 450 голосов. Ни одного кандидата не поддержали 116 избирателей.
Кто стал ректором / инфографика КНУ имени Тараса Шевченко
Кто проголосовал на выборах
Явка во втором туре выборов ректора КНУ составила 62,94% (2 432 человека). Всего в университете – 3 864 избирателя. Голосовать имели право:
- все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета;
- а также представители студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования.
Согласно закону о высшем образовании, с лицом, которое набрало на выборах ректора более 50% голосов избирателей, имеющих право участвовать в выборах, учредитель или уполномоченный им орган заключает контракт сроком на 5 лет.
С 2008 года должность ректора КНУ занимал Леонид Губерский.
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