Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко выбрал нового ректора. Во втором туре наибольшее количество голосов получил нынешний проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров.

Он набрал 1 839 голосов. Об этом сообщила пресс-служба КНУ имени Тараса Шевченко.

Обратите внимание Сколько учеников и учителей болеют COVID-19 по Украине: данные из областей

С кем соревновался Бугров

Оппонентом Бугрова был директор Института геологии Сергей Выжва. Он получил 450 голосов. Ни одного кандидата не поддержали 116 избирателей.



Кто стал ректором / инфографика КНУ имени Тараса Шевченко

Кто проголосовал на выборах

Явка во втором туре выборов ректора КНУ составила 62,94% (2 432 человека). Всего в университете – 3 864 избирателя. Голосовать имели право:

все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета;

а также представители студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования.

Согласно закону о высшем образовании, с лицом, которое набрало на выборах ректора более 50% голосов избирателей, имеющих право участвовать в выборах, учредитель или уполномоченный им орган заключает контракт сроком на 5 лет.

Отметим! Согласно постановлению правительства и уставу КНУ, во втором туре победителем выборов считается кандидат, получивший на выборах более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

С 2008 года должность ректора КНУ занимал Леонид Губерский.