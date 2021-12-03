ВВС обнародовало краткие списки литературной премии "Книга года ВВС-2021", "Книга года ВВС Эссеистика-2021" и "Детская Книга года ВВС-2021".

К теме Определили 30 знаковых книг для украинской независимости: полный перечень

Жюри выбирало финалистов среди 39 изданий, которые вошли в длинные списки "Книги года ВВС-2021".

Книги в номинации "Книга года ВВС-2021"

Юрий Андрухович – "Радио ночь" (издательство Меридиан Черновиц, 2021),

Евгения Кузнецова – "Спросите Миечку" (Издательство Старого Льва, 2021),

Илья Макаренко – "Магнум" (Книги – XXI, 2021),

Сергей Осока – "Три линя для Марии" (Издательство Старого Льва, 2020),

Артем Чех – "Кто ты такой?" (Меридиан Черновиц, 2021).

В номинации "Детская Книга года ВВС-2021" финалистами стали:

Владимир Аренев – "Проклятый меч, или голос крови" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020),

Юрий Гайдай, Татьяна Гайдай – "Скороножка и очень велосипедное приключение" (Yakaboo Publishing, 2021),

Таня Поставна – "Письма из почты на маяке" (Книголав, 2021),

Екатерина Штанко – "Огненная сказка" (Наш формат, 2021),

Петр Яценко – "Союз Советских Речей" (Портал, 2020).

В короткие списки в номинации книга года "BBC-Эссеистика-2021" попали:

Станислав Асеев – "Светлый путь: история одного концлагеря" (Издательство Старого Льва, 2021),

Владимир Диброва – "Свежим глазом: Шевченко для современного читателя" (Белка, 2021),

Ольга Кари – "Компот из патиссонов" (Комора, 2020),

Андрей Содомора – "О чем писать…" (Априори, 2021),

Алексей Сокирко – "Кулинарное путешествие в Гетманщину" (Темпора, 2021).

Победителей премии объявят 17 декабря 2021 года во время церемонии в Художественном Арсенале.

К слову, в 2020 году книгой года стал роман "Юпак" Сергея Сайгона. В категории "Детская Книга года ВВС" победила Ульяна Чуба с книгой "Мед и Паштет – фантастические ветрогоны". Награду в номинации "Эссеистики" получила Оксана Забужко за свою "Планету Полынь".