Чиновница отметила, что учебный процесс во время локдауна в столице не прекращался, работа продолжалась в онлайн режиме. Об этом она сообщила в эфире одного из телеканалов.

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Год назад мы были слабее в понимании, как готовить помещения к возвращению. Но теперь мы наработали свои документы, регламент, которого придерживаемся,

– сказала Елена Фиданян.

Фиданян рассказала о требованиях

Обязательным требованием является наличие средств, которые делают безопасным пребывание в помещении. По ее словам, в 2020 году в Киеве более чем на 80 миллионов гривен закупили дезинфицирующих средств.

Остается измерение температуры на входе в школу, а также вход различных классов в разные двери здания школы.

Прояснила ситуацию также с масочным режимом: "Что касается строгого ношение масок, то мы прислушиваемся к рекомендациям медицины. Сейчас таких четких рекомендаций касательно масок нет".

Необязательно носить маску всем, но у детей, у которых есть какие-то заболевания, тяжелее проходит COVID-19, то они могут быть в масках. Также всем педработникам купили щитки, которые можно надевать,

– добавила чиновница.

Обратите внимание! Киев вышел из красной и перешел не в оранжевую, а сразу в желтую зону. Это означает, что правила карантина мягче.

Локдаун отменили, но карантин остается

Киев хоть и перешел в желтую зону карантина, но если люди не будут соблюдать правила, то город может быстро вернуться к жестким мерам.

Локдаун дал результаты, но это не значит, что мы преодолели вирус. Ситуация остается напряженной,

– сказал мэр Виталий Кличко.



Правила адаптивного карантина в Украине / Инфографика 24 канала