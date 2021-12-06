Ранее первая леди Елена Зеленская рассказывала, что Клопотенко начал разрабатывать новое меню и для детских садиков. По ее словам, стоимость питания в регионах будет разной.

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Евгений Клопотенко признался, что уже закончил работу над новым меню для садиков.

Как изменится детское меню для садиков

По словам шеф-повара, из меню:

убрали некоторые специи (например, хмели-сунели),

уменьшили количество используемых продуктов.

Маленьким детям надо давать 5 раз в день молоко, поэтому добавили больше молочки и разных вариаций блюд с молоком. Но меню на 95% осталось таким, как в школах,

– сказал он.

Клопотенко добавил, что основная идея изменения в питании – дети едят здоровую пищу в садике, потом в школе, а потом и сами будут готовить здоровую пищу себе, своим детям, а потом внукам.

Важно! Ранее Минздрав утвердил сезонное меню для детей в возрасте от 1 до 6 лет для питания в садиках на осенний период. Перечень блюд для детей – читайте в статье.

Добавим, что сейчас Евгений Клопотенко еще реформирует ПТУ, где учатся повара, потому что следует полностью завершить обновление в учебных заведениях. А дальше он планирует изменить меню в больницах, тюрьмах и СИЗО, а также в армии.

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К слову, в мае этого года представлено обновленное меню для школьных столовых. Оно рассчитано на 4 недели, включает 160 блюд. В нем сделан акцент на полезную и вкусную еду.

Обновленное меню в более чем четырех тысячах школ вводится с 1 сентября, а с 1 января во всех украинских школах должны ввести обновленные нормы питания.

По новым нормам питания из рациона школьников исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы, ограничили потребление продукции с высоким содержанием соли и сахара, вместо этого добавили больше злаковых, овощей, фруктов, ягод, молочных и мясных продуктов.