Елена Зеленская отметила, что введенные нормы питания в школах должны действовать и для детских садов. Поэтому Евгений Клопотенко разрабатывает меню для садиков отдельно.

К теме Новое школьное меню с 1 сентября не для всех: МОН устанавливает переходный период

Но первая леди подчеркнула, что это лишь пример.

Если хотите – можете использовать (новое меню, – 24 канал), но каждый сам себе решает. Возможно, они составляют свое личное меню,

– пояснила Зеленская.

Известно, что шеф-повар занимается этим бесплатно. Ведь на уточнение, когда именно Клопотенко сможет представить разработанное меню для садиков, она ответила, что "это работа господина Клопотенко, как активиста".

"Если они успеют в этом месяце представить – мы будем счастливы, но мы не можем давить на людей, которые по собственной воле бесплатно работают ради наших детей", – добавила Зеленская.

Разная стоимость питания в садиках

По словам Елены Зеленской, стоимость школьного питания во всех регионах Украины не может быть одинаковой, потому что зависит от стоимости продуктов питания в каждой области.

Расчет за питание ребенка в школе на плечах их родителей и местных властей. Так, местная власть берет на себя питание детей из особых социальных категорий и возмещает в полном объеме,

– рассказала первая леди.

Зеленская говорит, что в некоторых регионах от 1 до 4 класса региональные власти берут на себя такую ответственность и цена меняется от региона к региону. "Цена не может быть одинаковой и, честно говоря, это нормальная рыночная ситуация", – добавила она.

В то же время министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что нет ничего страшного в том, что школьное меню может отличаться в зависимости от региона. По его словам, главное, чтобы приготовление блюд происходило с соблюдением санитарных норм и регламента.

Читайте также Медосмотр перед садиком: каких врачей нужно пройти ребенку в 2021 году

К слову, в 2019 году по инициативе Елены Зеленской и Евгения Клопотенко было начато реформирование системы школьного питания. В частности, утвердили обновленный Санитарный регламент.

Чем запрещено кормить детей в школах

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства; грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;

рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамма на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Эксперты во главе с Клопотенко уже разработали новое школьное 4-недельное меню для учащихся, которое состоит из 160 блюд. Шеф-повар рассказал, что несколько подорожает новое школьное меню.