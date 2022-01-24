Клопотенко разрабатывает 340 новых блюд для школьного меню: когда они появятся в столовых

Шеф-повар, соавтор реформы школьного питания в Украине Евгений Клопотенко вместе с командой готовит рецептурный сборник для школ. По нему можно будет приготовить 500 блюд для детей.

Новые рецепты помогут заведениям формировать разнообразные уникальные меню, которые будут соответствовать новым нормам питания учеников.

Обратите внимание Наша задача – вернуть детей обратно в столовую – Клопотенко о новом школьном меню

По словам Евгения Клопотенко, они с командой разрабатывают новые блюда для школьного меню. Все они войдут в сборник с 500 рецептами – там будут 160 уже утвержденных блюд, которые готовят для детей, и еще 340 новых.

Во время работы над реформой школьного питания мы увидели потребность поваров в увеличении выбора блюд, уже соответствующих новым нормам, для возможности формирования собственного меню в школах,

– объяснил Клопотенко.

Пол тысячи рецептов позволит школам формировать уникальные меню, которые будут соответствовать нормам калорийности, белков, жиров и углеводов.

Когда появятся новые рецепты

Технологические карты и другие документы команда планирует передать на экспертизу в Институт общественного здоровья им. А. М. Марзеева НАМН и Госпотребслужбы весной.

Уже готовый сборник должен выйти в середине 2022 года, вероятно летом. Добавим, что конкретных названий блюд Клопотенко не назвал.

К слову, в МОН заявили, что школы не ограничиваются одним конкретным меню и могут не привязываться к рецептам Клопотенко. Там могут самостоятельно разрабатывать рецепты и технологические карты в зависимости от пищевых привычек определенного региона.

А омбудсмен по правам человека Людмила Денисова приступила к мониторингу школ во всех регионах для проверки обновленного питания. Больше об этом – читайте здесь.

Что известно о новом питании в школах

С 1 января украинские школы перешли на обновленное меню, разработанное известным шефом-поваром Евгением Клопотенко. Куратором проекта является первая леди Елена Зеленская.

Отныне:

Приблизительно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды. А картофель как отдельное блюдо можно предлагать не больше двух раз в неделю.

Мясные блюда (очищенные от волокон курица, индейка, нежирная свинина, телятина) следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.

Завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов.

Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи. А питьевая вода должна быть доступна во время еды.

Отметим, что обновленное питание понравилось не всем. Родители возмущаются маленькими порциями и высокими ценами, говорят, что детям дают несоленую пищу и несладкие напитки, которые дети отказываются есть. Подробности – читайте в статье.