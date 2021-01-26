МОН вместе с амбассадором реформы профессионального образования Евгением Клопотенко будут работать над изменением обучения поваров и кондитеров. Новый проект планируют запустить уже в сентябре 2021 года на базе киевских училищ.

Источник: Министерство образования и науки

В новый проект инвестировали почти 5,8 миллиона гривен. Из них более 2 миллиона – средства госбюджета, остальное – деньги местного бюджета. Участие в пилотировании проекта примет, в частности, Киевское высшее профессиональное училище швейного и парикмахерского искусства.

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Известный кулинар Евгений Клопотенко предложил изменить подготовку поваров. По данным МОН, сейчас ученики-повара учатся по образовательному стандарту 2007 года, тогда как рынок труда требует от выпускников уже других навыков. Поэтому вместе мы хотим преодолеть разрыв между подготовкой рабочих в профтехах.

Когда запустят проект? Пилотную версию планируют ввести осенью – с сентября 2021 года. Новой программой планируют охватить весь учебный курс для учащихся пилотных групп.

Уже закупили оборудование для профтехов / Фото МОН

Для чего этот проект? В рамках пилотного проекта ученики профтехов овладеют современными практиками и изменят подход к изучению теории. Кроме того, преподаватели обоих заведений должны пройти повышение квалификации.

Это лишь первый этап реформы, цель которой сделать профессию повара престижной и крутой. Мы создаем образцовое профессиональное училище, опыт которого станет примером для профессиональных училищ по всей Украине. Не будет никаких котлет и советского подхода к обучению,

– подчеркнул Клопотенко.

Известный кулинарный эксперт и шеф-повар добавил, что сейчас студентов обеспечили комфортными условиями для обучения и современной технической базой. Так, в профтехах появились су-вид, шокер, вакууматор и 3D принтер для печати еды. Далее планируют создать новую учебную программу уровня ведущих мировых кулинарных школ.