Кличко рассказал, когда в Киеве смогут возобновить очное обучение для учащихся

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что город будет ослаблять карантинные ограничения, как только начнет уменьшаться динамика заболеваемости. То есть, только после улучшения эпидемической ситуации учащиеся смогут вернуться за парты.

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что об этом говорить пока рано, ведь количество больных COVID-19 в последние дни растет.

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Он также прокомментировал информацию о возможных сроках возобновления очного обучения в столичных школах. По его словам, город, отправив школьников на дистанционное обучение, руководствовался исключительно рекомендациями медиков.

Мы стараемся минимизировать контакты между учащимися. Вот один класс, например, это 25 – 30 учащихся. А они еще общаются с учениками других классов. А потом дома – с родителями, близкими родственниками. Это большой круг риска заражения получается, поэтому мы приняли решение о дистанции,

– сказал Кличко.

Мэр считает, что онлайн-обучение – это правильный шаг, чтобы сохранить здоровье детей, а также здоровье и жизнь их близких.

Когда учащиеся вернутся на очное обучение? По словам Кличко, как только эпидемиологическая ситуация улучшится, учащиеся вернутся в школы.

Ранее Кличко рассказывал, что в столице все больше детей, больных коронавирусом, госпитализируют в больницы. Поэтому дети со следующей недели точно не вернутся за парты, в городе продолжится дистанционное обучение по крайней мере до 21 ноября. Подробности – читайте здесь.

Ситуация с коронавирусом в столице

Городской голова Киева рассказал, что заполненность кроватей в медучреждениях города – более 70%. Палаты интенсивной терапии заполнены почти полностью.

Если у нас произойдет коллапс медицинской системы, это может привести к большой катастрофе. Мы сегодня делаем все возможное, чтобы не допустить этого,

– добавил он.

Кличко также отметил, что сегодня в Киеве работают 143 пункта вакцинации. Но после введения строгих ограничений к ним начались очереди.

В столице за минувшие сутки, 11 ноября, обнаружили более 1,8 тысяч больных коронавирусом. 43 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве более 6 тысяч летальных исходов от вируса. Заболели COVID-19 за все время – 276 тысяч киевлян.

К слову, в Черновицкой области возобновляется очное обучение в школах. Учащиеся смогут вернуться за парты уже с понедельника, 15 ноября. Местные власти говорят, что за время дистанционки смогли "сбить" стремительное нарастание коронавируса.