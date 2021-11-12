Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что об этом говорить пока рано, ведь количество больных COVID-19 в последние дни растет.

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Он также прокомментировал информацию о возможных сроках возобновления очного обучения в столичных школах. По его словам, город, отправив школьников на дистанционное обучение, руководствовался исключительно рекомендациями медиков.

Мы стараемся минимизировать контакты между учащимися. Вот один класс, например, это 25 – 30 учащихся. А они еще общаются с учениками других классов. А потом дома – с родителями, близкими родственниками. Это большой круг риска заражения получается, поэтому мы приняли решение о дистанции,

– сказал Кличко.

Мэр считает, что онлайн-обучение – это правильный шаг, чтобы сохранить здоровье детей, а также здоровье и жизнь их близких.

Когда учащиеся вернутся на очное обучение? По словам Кличко, как только эпидемиологическая ситуация улучшится, учащиеся вернутся в школы.

Ранее Кличко рассказывал, что в столице все больше детей, больных коронавирусом, госпитализируют в больницы. Поэтому дети со следующей недели точно не вернутся за парты, в городе продолжится дистанционное обучение по крайней мере до 21 ноября. Подробности – читайте здесь.

Ситуация с коронавирусом в столице

Городской голова Киева рассказал, что заполненность кроватей в медучреждениях города – более 70%. Палаты интенсивной терапии заполнены почти полностью.

Если у нас произойдет коллапс медицинской системы, это может привести к большой катастрофе. Мы сегодня делаем все возможное, чтобы не допустить этого,

– добавил он.

Кличко также отметил, что сегодня в Киеве работают 143 пункта вакцинации. Но после введения строгих ограничений к ним начались очереди.

Коронавирус в Киеве! В столице за минувшие сутки, 11 ноября, обнаружили более 1,8 тысяч больных коронавирусом. 43 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве более 6 тысяч летальных исходов от вируса. Заболели COVID-19 за все время – 276 тысяч киевлян.

К слову, в Черновицкой области возобновляется очное обучение в школах. Учащиеся смогут вернуться за парты уже с понедельника, 15 ноября. Местные власти говорят, что за время дистанционки смогли "сбить" стремительное нарастание коронавируса.