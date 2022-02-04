Клейкая каша и котлеты с незабываемым запахом, – Клопотенко рассказал, чем его кормили в школе

Шеф-повар и соавтор реформы школьного питания в Украине Евгений Клопотенко до сих пор помнит, чем его кормили в школе. По его словам, обычно это была клейкая каша или макароны, котлеты с незабываемым запахом и вода с овощами вместо супа.

Клопотенко признается, что на блюда, которые давали в столовой, не хотелось даже смотреть, не то чтобы есть.

Важно Наша задача – вернуть детей обратно в столовые, – Клопотенко о новом школьном меню

Известно, что шеф-повар учился в школе №130 в Голосеевском районе Киева. Воспоминания о блюдах в столовой у Клопотенко незабываемые, но приятными их тоже не назовешь.

О, я очень хорошо помню, чем меня кормили в школьной столовой. Вы удивитесь, но у моей мамы в школьные годы меню было аналогичное – макароны или каша, стали сплошным куском клейстера, котлеты, запах которых невозможно забыть никогда, водичка с кусочками кожуры от овощей – это называли супом,

– рассказывает Евгений Клопотенко.

Это повлияло на решение изменить питание в школах

По его словам, когда шесть или семь лет назад он попал в школьную столовую – то увидел ту же самую еду и такую же тоску в глазах детей, что была когда-то у него. Тогда он и решил приобщиться к реформе школьного питания.

Я понял, что должен это изменить. Невозможно вырастить людей будущего, если кормить их пищей прошлого. Очевидно, что пробуя "рассольник по-ленинградски", дети узнавали о блюде из города, которого уже даже не существует,

– сказал шеф-повар.

Он также добавил, что новые нормы питания школьников в Украине сейчас являются одними из лучших в мире. "Осталось, чтобы их реализация тоже была на уровне", – отметил Клопотенко.

Что известно о реформе питания

С 1 января 2022 года школы перешли на новое питание. Для этого шеф-повар Евгений Клопотенко разработал 160 блюд, в которых ограничено количество соли и сахара, а взамен увеличено количество мяса, овощей и фруктов. Он планирует создать еще 340 новых рецептов.



Блюда из нового меню от Евгения Клопотенка / Инфографика 24 канала

Первая леди Елена Зеленская, которая является инициатором проекта отметила, что ее команда была готова к критике. Однако они это делают ради здоровья детей.

Просто подумайте об этих цифрах: 13,3% наших детей в возрасте до 17 лет страдают от ожирения! Уже в подростковом возрасте имеют сердечно-сосудистые заболевания! Стоит ли побороться с такими пищевыми привычками? Ради этого я готова и критику потерпеть,

– заявила первая леди.

Как изменилось питание:

Примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды. Салаты надо заправлять перед выдачей детям. Мясные блюда надо как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами. Также нужно отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян. Колбасы, паштеты и сосиски заменят блюдами из рыбы и мяса. В то же время "быстрые перекусы" заменят, к примеру, на орехи, сухофрукты и злаковые батончики, которые не будут содержать много сахара. Завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов. Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления блюд. Кроме того, питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды.

Чем запрещено кормить детей в школах:

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;

грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.

рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

продукция домашнего производства;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Однако МОН заявили, что школы не ограничиваются одним конкретным меню и не привязываются к рецептам Клопотенко. Там могут самостоятельно разрабатывать собственные рецепты и технологические карточки, в зависимости от пищевых привычек.