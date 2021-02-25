"Классный журнал – это учительская барщина": эксперт о ведении школьных журналов
Эксперты считают, что классный журнал – это потерянное время для учителей, которые должны просто множество раз переписывать фамилии и имена учеников. Поэтому украинцы поддерживают введение электронных журналов.
Источник:фейсбук Елены Фиданян
Но несмотря на то, что е-журналы уже заработали, классные журналы в школах пока не отменили. А это лишь дает еще больше работы учителям, считает директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян.
Читайте также Как будут работать школы во время карантина с 24 февраля: официальное заявление МОН
Она считает, что классный журнал – это потерянное время, когда нужно много раз переписывать фамилии и имена учеников.
Это учительский буллинг, потому что за тобой ходит завуч и угрожает проверкой журнала, а ты еще не вписал номера личных дел. Это документ, который ни при каких обстоятельствах нельзя выносить из школы. Это "учительская барщина", "кабала", "кандалы",
– отмечает Фиданян.
Директор Департамента добавляет, что это также беготня за коллегами, которые должны вписать темы проведенных уроков.
Фиданян отмечает, что во время разговора с Ассоциацией директоров школ Киева они пришли к выводу, что нужно что-то решать с классными журналами. "С этой амбарной книгой нужно что-то делать, это устаревшее наследство должно быть изменено. Все в наших руках, ведь НУШ это не только для ученика, но и для учителя", – говорит эксперт.
Как учителя относятся к отмене классных журналов? Мысли педагогов здесь расходятся: для кого-то заполнять журналы уже вошло в привычку, однако другие считают это пустой тратой времени.
Интересно, что в комментариях под заметкой Елены Фиданян, большинство пользователей ее поддерживают и считают классный журнал пережитком прошлого.
Однако некоторые подписчики выступают против, но и шутят на эту тему, мол:
"Три года не работаю в школе, а классный журнал снится до сих пор, якобы не выставила семестровые оценки и третий месяц он не заполнен. Хотя в реальности все всегда было вовремя, даже очень", – написала бывшая учительница Мария Парчук.
Введение электронных журналов в школах
К слову, Минобразования начало бесплатно распространять сервис е-журналов среди школ, которые им еще не пользовались. Там отмечают, что сервис довольно простой в использовании и имеет дружественный интерфейс, через который организован доступ к различным страницам, в частности:
- данные об учениках;
- расписание уроков;
- списки посещения;
- домашние задания и тому подобное.
Эта информация будет вноситься учителями, а родители будут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровне его успеваемости, комментарии и советы учителей, а ученики – получать задания, следить за расписанием и тому подобное.
Поделиться новостью