Эксперты считают, что классный журнал – это потерянное время для учителей, которые должны просто множество раз переписывать фамилии и имена учеников. Поэтому украинцы поддерживают введение электронных журналов.

Но несмотря на то, что е-журналы уже заработали, классные журналы в школах пока не отменили. А это лишь дает еще больше работы учителям, считает директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян.

Читайте также Как будут работать школы во время карантина с 24 февраля: официальное заявление МОН

Она считает, что классный журнал – это потерянное время, когда нужно много раз переписывать фамилии и имена учеников.

Это учительский буллинг, потому что за тобой ходит завуч и угрожает проверкой журнала, а ты еще не вписал номера личных дел. Это документ, который ни при каких обстоятельствах нельзя выносить из школы. Это "учительская барщина", "кабала", "кандалы",

– отмечает Фиданян.

Директор Департамента добавляет, что это также беготня за коллегами, которые должны вписать темы проведенных уроков.

Фиданян отмечает, что во время разговора с Ассоциацией директоров школ Киева они пришли к выводу, что нужно что-то решать с классными журналами. "С этой амбарной книгой нужно что-то делать, это устаревшее наследство должно быть изменено. Все в наших руках, ведь НУШ это не только для ученика, но и для учителя", – говорит эксперт.

Как учителя относятся к отмене классных журналов? Мысли педагогов здесь расходятся: для кого-то заполнять журналы уже вошло в привычку, однако другие считают это пустой тратой времени.

Интересно, что в комментариях под заметкой Елены Фиданян, большинство пользователей ее поддерживают и считают классный журнал пережитком прошлого.

Однако некоторые подписчики выступают против, но и шутят на эту тему, мол:

"Три года не работаю в школе, а классный журнал снится до сих пор, якобы не выставила семестровые оценки и третий месяц он не заполнен. Хотя в реальности все всегда было вовремя, даже очень", – написала бывшая учительница Мария Парчук.

Введение электронных журналов в школах

К слову, Минобразования начало бесплатно распространять сервис е-журналов среди школ, которые им еще не пользовались. Там отмечают, что сервис довольно простой в использовании и имеет дружественный интерфейс, через который организован доступ к различным страницам, в частности:

данные об учениках;

расписание уроков;

списки посещения;

домашние задания и тому подобное.

Эта информация будет вноситься учителями, а родители будут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровне его успеваемости, комментарии и советы учителей, а ученики – получать задания, следить за расписанием и тому подобное.